Не только нюд и французский: летний маникюр на короткие ногти 2023

Популярным маникюром в 2023 году является, безусловно, нюд. Его вариаций есть множество, но не стоит забывать и о других дизайнах, которые пригодятся летом 2023.
Летний маникюр на короткие ногти 2023: какой дизайн выбрать — читай в материале.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МАНИКЮР•БРОВИ•МАКИЯЖ•ПЕДИКЮР•УКЛАДКА•ОБУЧЕНИЕ????МИНСК (@piranya.beauty)
Допис, поширений МАНИКЮР•БРОВИ•МАКИЯЖ•ПЕДИКЮР•УКЛАДКА•ОБУЧЕНИЕ????МИНСК (@piranya.beauty)
Французский маникюр — вечная классика. Тонкий классический френч хорошо подходит для дизайна коротких ногтей этим летом.
При этом, можно использовать самый модный тренд этого года — яркие линии в синем, розовом или красном оттенках.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ???? ???????????????????? -???????????????? ???????????? ???????????????? ???????????????????????? (@nailed_it_capemaynj)
Допис, поширений ???? ???????????????????? -???????????????? ???????????? ???????????????? ???????????????????????? (@nailed_it_capemaynj)
В этом году нам всем не хватает моря. Если ты обожаешь пляж, солнце и экзотические растения, можешь воплотить свою любовь на ногтях.
Например, покрасить короткие ногти в белый, молочный или бирюзовый цвет и добавить несколько пальм, волн, ананасов, фламинго или кокосов для веселого и праздничного образа.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Манікюр& педикюр/Manikure/pedicure/Szczecin. (@alina_sok_nails_)
Допис, поширений Манікюр& педикюр/Manikure/pedicure/Szczecin. (@alina_sok_nails_)
Этот дизайн всегда в моде. Особенно — в цветовой палитре. Он сочетает в себе минималистскую эстетику и женственность этим летом.
Для коротких ногтей лучше выбрать приятный пастельный базовый цвет, а сами цветы выбирай мелкие, в минималистичном стиле.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МАНИКЮР / ПЕДИКЮР КАЛУГА (@volodina_nailart)
Допис, поширений МАНИКЮР / ПЕДИКЮР КАЛУГА (@volodina_nailart)
Абстракция — это дизайн, в котором можно проявить свое творческое нутро. Не следует определенному шаблону, каждый ноготь уникальный и неповторимый. В этом вся прелесть абстрактного летнего дизайна ногтей.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Холод Кристина (@kholad_nails)
Допис, поширений Холод Кристина (@kholad_nails)
Если ты хочешь скрасить свое настроение, выбери немного мерцания для своего маникюра. Таким образом, ногти будут легко ловить свет, как солнце, сверкающее на фоне океана.
Можно делать такой дизайн с однотонными блестящими ногтями или добавляй блестки в разные техники дизайна.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ногтевая студия Beauty Key ✨ (@bk_nails_spb)
Допис, поширений Ногтевая студия Beauty Key ✨ (@bk_nails_spb)
Принт таких животных, как леопард, черепаха, зебра, змея и даже корова, можно эффектно стилизовать с трендовыми летними цветами лака. Такой дизайн пользуется большой популярностью в 2023 году.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Маникюр | Наращивание | Нск (@shabalina.archive)
Допис, поширений Маникюр | Наращивание | Нск (@shabalina.archive)
Ромашки — цветы, которые ассоциируются с летом. Они могут элегантно дополнять нежный френч или стать красивым акцентом яркого маникюра. При этом ромашки хорошо выглядят как на коротких, так и на длинных ногтях.
Раньше мы рассказывали, как снять гель лак дома самостоятельно.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!