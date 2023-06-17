Не только нюд и французский: летний маникюр на короткие ногти 2023

Популярным маникюром в 2023 году является, безусловно, нюд. Его вариаций есть множество, но не стоит забывать и о других дизайнах, которые пригодятся летом 2023.

Летний маникюр на короткие ногти 2023: какой дизайн выбрать — читай в материале.

Летний маникюр на короткие ногти 2023: французский

Французский маникюр — вечная классика. Тонкий классический френч хорошо подходит для дизайна коротких ногтей этим летом.

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При этом, можно использовать самый модный тренд этого года — яркие линии в синем, розовом или красном оттенках.

Тропический маникюр на короткие ногти

В этом году нам всем не хватает моря. Если ты обожаешь пляж, солнце и экзотические растения, можешь воплотить свою любовь на ногтях.

Например, покрасить короткие ногти в белый, молочный или бирюзовый цвет и добавить несколько пальм, волн, ананасов, фламинго или кокосов для веселого и праздничного образа.

Цветы на коротких ногтях 2023

Этот дизайн всегда в моде. Особенно — в цветовой палитре. Он сочетает в себе минималистскую эстетику и женственность этим летом.

Для коротких ногтей лучше выбрать приятный пастельный базовый цвет, а сами цветы выбирай мелкие, в минималистичном стиле.

Летний маникюр: абстракция

Абстракция — это дизайн, в котором можно проявить свое творческое нутро. Не следует определенному шаблону, каждый ноготь уникальный и неповторимый. В этом вся прелесть абстрактного летнего дизайна ногтей.

Маникюр на лето 2023: блестки

Если ты хочешь скрасить свое настроение, выбери немного мерцания для своего маникюра. Таким образом, ногти будут легко ловить свет, как солнце, сверкающее на фоне океана.

Можно делать такой дизайн с однотонными блестящими ногтями или добавляй блестки в разные техники дизайна.

Летний маникюр с анималистичным принтом

Принт таких животных, как леопард, черепаха, зебра, змея и даже корова, можно эффектно стилизовать с трендовыми летними цветами лака. Такой дизайн пользуется большой популярностью в 2023 году.

Маникюр на короткие ногти 2023: ромашки

Ромашки — цветы, которые ассоциируются с летом. Они могут элегантно дополнять нежный френч или стать красивым акцентом яркого маникюра. При этом ромашки хорошо выглядят как на коротких, так и на длинных ногтях.

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