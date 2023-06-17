Не тільки нюд і французький: літній манікюр на короткі нігті 2023

Популярним манікюром 2023 року є, безумовно, нюд. Його варіацій є безліч, але не варто забувати й про інші дизайни, які стануть у пригоді влітку 2023.

Літній манікюр на короткі нігті 2023: який дизайн вибрати — читай у матеріалі.

Літній манікюр на короткі нігті 2023: французький

Французький манікюр — вічна класика. Тонкий класичний френч добре підходить для дизайну коротких нігтів цього літа.

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При цьому можна використовувати наймодніший тренд цього року — яскраві лінії в синьому, рожевому або червоному відтінках.

Тропічний манікюр на короткі нігті

Цього року нам усім бракує моря. Якщо ти любиш пляж, сонце та екзотичні рослини, можеш втілити свою любов на нігтях.

Наприклад, пофарбувати короткі нігті у білий, молочний або бірюзовий колір і додати кілька пальм, хвиль, ананасів, фламінго чи кокосів для веселого та святкового образу.

Квіти на коротких нігтях 2023

Цей дизайн завжди у моді. Особливо — у яскравій палітрі кольорів. Він поєднує в собі мінімалістську естетику та жіночність цього літа.

Для коротких нігтів краще вибрати приємний базовий пастельний колір, а самі квіти вибирай дрібні, в мінімалістичному стилі.

Літній манікюр: абстракція

Абстракція — це дизайн, у якому можна виявити своє творче нутро. Не потрібно слідувати певному шаблону, кожен ніготь унікальний і неповторний. У цьому — вся краса абстрактного літнього дизайну нігтів.

Манікюр на літо 2023: блискітки

Якщо ти хочеш підняти свій настрій, обери трохи мерехтіння для свого манікюру. Таким чином нігті легко ловитимуть світло, як сонце, що сяє на тлі океану.

Можна робити такий дизайн з однотонними блискучими нігтями або додавати блискітки у різні техніки дизайну.

Літній манікюр з анімалістичним принтом

Принт таких тварин, як леопард, черепаха, зебра, змія та навіть корова, можна ефектно стилізувати з трендовими літніми кольорами лаку. Такий дизайн користується великою популярністю у 2023 році.

Манікюр на короткі нігті 2023: ромашки

Ромашки — квіти, які асоціюються з літом. Вони можуть елегантно доповнювати ніжний френч або стати гарним акцентом яскравого манікюру. При цьому ромашки мають гарний вигляд як на коротких, так і на довгих нігтях.

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