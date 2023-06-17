Не тільки нюд і французький: літній манікюр на короткі нігті 2023

Популярним манікюром 2023 року є, безумовно, нюд. Його варіацій є безліч, але не варто забувати й про інші дизайни, які стануть у пригоді влітку 2023.
Літній манікюр на короткі нігті 2023: який дизайн вибрати — читай у матеріалі.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МАНИКЮР•БРОВИ•МАКИЯЖ•ПЕДИКЮР•УКЛАДКА•ОБУЧЕНИЕ????МИНСК (@piranya.beauty)
Допис, поширений МАНИКЮР•БРОВИ•МАКИЯЖ•ПЕДИКЮР•УКЛАДКА•ОБУЧЕНИЕ????МИНСК (@piranya.beauty)
Французький манікюр — вічна класика. Тонкий класичний френч добре підходить для дизайну коротких нігтів цього літа.
При цьому можна використовувати наймодніший тренд цього року — яскраві лінії в синьому, рожевому або червоному відтінках.
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Допис, поширений ???? ???????????????????? -???????????????? ???????????? ???????????????? ???????????????????????? (@nailed_it_capemaynj)
Цього року нам усім бракує моря. Якщо ти любиш пляж, сонце та екзотичні рослини, можеш втілити свою любов на нігтях.
Наприклад, пофарбувати короткі нігті у білий, молочний або бірюзовий колір і додати кілька пальм, хвиль, ананасів, фламінго чи кокосів для веселого та святкового образу.
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Допис, поширений Манікюр& педикюр/Manikure/pedicure/Szczecin. (@alina_sok_nails_)
Цей дизайн завжди у моді. Особливо — у яскравій палітрі кольорів. Він поєднує в собі мінімалістську естетику та жіночність цього літа.
Для коротких нігтів краще вибрати приємний базовий пастельний колір, а самі квіти вибирай дрібні, в мінімалістичному стилі.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МАНИКЮР / ПЕДИКЮР КАЛУГА (@volodina_nailart)
Допис, поширений МАНИКЮР / ПЕДИКЮР КАЛУГА (@volodina_nailart)
Абстракція — це дизайн, у якому можна виявити своє творче нутро. Не потрібно слідувати певному шаблону, кожен ніготь унікальний і неповторний. У цьому — вся краса абстрактного літнього дизайну нігтів.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Холод Кристина (@kholad_nails)
Допис, поширений Холод Кристина (@kholad_nails)
Якщо ти хочеш підняти свій настрій, обери трохи мерехтіння для свого манікюру. Таким чином нігті легко ловитимуть світло, як сонце, що сяє на тлі океану.
Можна робити такий дизайн з однотонними блискучими нігтями або додавати блискітки у різні техніки дизайну.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ногтевая студия Beauty Key ✨ (@bk_nails_spb)
Допис, поширений Ногтевая студия Beauty Key ✨ (@bk_nails_spb)
Принт таких тварин, як леопард, черепаха, зебра, змія та навіть корова, можна ефектно стилізувати з трендовими літніми кольорами лаку. Такий дизайн користується великою популярністю у 2023 році.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Маникюр | Наращивание | Нск (@shabalina.archive)
Допис, поширений Маникюр | Наращивание | Нск (@shabalina.archive)
Ромашки — квіти, які асоціюються з літом. Вони можуть елегантно доповнювати ніжний френч або стати гарним акцентом яскравого манікюру. При цьому ромашки мають гарний вигляд як на коротких, так і на довгих нігтях.
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