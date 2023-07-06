Навіть у спеку можна вдягатися на роботу стильно! Як мати комфортний та елегантний вигляд

У цьому році українцям уже вдалося відчути справжнє спекотне літо. І зазвичай у таку пору хочеться здебільшого відпочивати й релаксувати.

Але й роботу ніхто не скасовував, на якій нерідко потрібно дотримуватися ділового стилю.

Видання Elle зібрало правила та готові образи, які допоможуть тобі стильно одягатися на роботу.

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Легкість образу

Вибирай легкий одяг для літніх комплектацій: просторі штани та сукні, комфортні блузи. Краще надавати перевагу об’ємній максі-спідниці замість обтислої міні. Такі моделі одягу подарують тобі відчуття свободи руху і комфорту в спекотні літні дні.

Літні матеріали

У спеку важливо носити одяг з легкої та літньої тканини, у якій ти не будеш пітніти. Якщо всі речі у твоєму гардеробі зроблені з нейлону, поліестеру або акрилу, то пам’ятай, що така тканина блокує повітря і не дозволяє твоєму тілу дихати.

У літню пору краще надавати перевагу таким матеріалам як бавовна, віскоза, льон, трикотаж, шамбре. Щодо шовку — це також чудовий вибір, але варто обережно ставитися до речей з цієї тканини, адже сонце може пошкодити їх.

Темні кольори — табу

Пекуче сонце в поєднанні з чорним, темно-синім або темно-коричневим одягом — це, напевно, одна з найгірших комбінацій. Відомий факт, що темні кольори поглинають сонячні промені та тепло.

Отже, ідеальним вибором для літнього офісного стилю будуть відтінки бежевого, карамелі, білого, а також пастельні кольори.

Чотири готових образи на роботу влітку

Жилет + широкі штани

Класичний вибір, який завжди матиме доречний вигляд, а особливо коли ти маєш провести весь робочий день в офісі. Жилет у чоловічому стилі та штани гарно поєднуються з балетками, човниками та навіть кросівками.

Біла сорочка + білі джинси

Білі прямі джинси у поєднанні з білою сорочкою трішки іншого тону не потребують додаткових пояснень або коментарів. Для доповнення образу достатньо використати лише аксесуари, такі як сумка, ремінь та окуляри, які вдало зроблять твій лук довершеним.

Сорочка + шорти + балетки

Цей варіант підійде тим щасливчикам, що можуть ходити влітку на роботу у шортах. Пропонуємо тобі спробувати комбінацію шортів із синьою смугастою сорочкою у піжамному стилі та балетками.

Сукня-сорочка

Найкращим та найбільш стильним рішенням для літнього офісного образу буде сукня-сорочка. Ти можеш надати їй ділового стилю за допомогою аксесуарів та біжутерії.

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