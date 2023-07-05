Плетена, карго та інші: добірка трендових сумок на літо 2023 від Андре Тана

Правильно підібраний аксесуар — важливе доповнення до стильних образів. Одним із найпопулярніших та найпрактичніших є саме сумка.

Одна правильно підібрана сумка може радикально змінити настрій лука, — зауважує модельєр Андре Тан. У своєму Instagram він розповів, на які моделі варто звернути увагу цього сезону. Детальніше про це — у матеріалі.

Трендові сумки на літо 2023

Плетений таут

Мабуть, у багатьох такі сумки викликають асоціації з відпочинком на морі, навіюють спокій та легкість навіть у моменти, коли ти знаходишся у багатомільйонному та шумному місті.

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Модельєр каже, що оптимальним вибором на цей сезон буде міцний плетений таут, куди з легкістю поміститься все необхідне та навіть трішки більше.

Поясна сумка

Це поєднання стилю та зручності. Така сумка ідеально підійде для тих, хто любить погуляти, не тримаючи у руках нічого.

До речі, поясні сумки бувають не лише спортивні. Нині є багато варіантів, які чудово можна комбінувати з сукнями та спідницями.

Сумка-сідло

Це вже класичний тип сумки з ковбойськими нотками, що не втрачає актуальності.

У цьому сезоні на піку моди будуть як великі, так і компактні сумки-сідла, — наголошує Андре Тан. Та додає, що кольорова гамма може бути абсолютно будь-яка: від традиційного коричневого до яскраво-зеленого або рожевого.

Квіткові мотиви на сумках

Квітковий принт є справжнім втіленням літа, краси та жіночності. Така сумка додасть твоєму образу свіжості, яскравості та бадьорості у твоєму гардеробі.

Але модельєр попереджає про важливість вміло поєднувати їх. Він радить уникати занадто складних комбінацій різних малюнків у одному образі, аби не перенавантажити його.

Сумка карго

Карго — це стиль, що не так давно став популярним і продовжує втримувати передові позиції. Сумки з об’ємними кишенями не стали винятком і миттєво стали трендом цього літа.

Щоб цей аксесуар не перевантажував твій образ у літній період, Андре Тан радить надавати перевагу міні-версіям таких сумок з нейлону або просторим таутам з натуральної бавовни.

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