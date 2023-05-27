Літо надворі — витягуй босоніжки! Трендові моделі літнього взуття 2023 року

Коли спека надворі — хочеться зняти із себе якнайбільше зайвого. Особливо, коли мова йде про взуття. Тож якщо вже й вриватися у літо 2023, то тільки у трендових та красивих босоніжках! Які босоніжки модні цього сезону — розповідаємо далі.
Цьогоріч дизайнери не лише надихалися вже модними моделями, а й створювали нові дизайни — і яскраві, і лаконічні.
Серед основних можна зустріти й моделі в білих кольорах, тиснення під шкіру, квадратні форми та цікаві підбори. Головний тренд — танкетка, що вже кілька років не покидає полиць магазинів.
Для тих, хто полюбляє спортивний стиль та зручність, на зміну кросівкам прийде літній варіант — босоніжки на танкетці. Цього року варто надавати перевагу взуттю, виконаному з текстилю.
Також зверни увагу на принти, застібки, липучки та незвичні об’ємні ремінці.
Фото: obuv_shick/Instagram
Ці красиві гостроносі босоніжки точно заполонять гардероби красунь та модниць! Відкрита п’ятка на невисокому підборі додасть легкості, а зручність моделі точно задовольнить кожну.
Серед різновиду слінгбеків можна також виокремити вже відомі нам туфлі на маленькому підборі, відомі як kitten-heels.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Zara | Bershka | H&M | Mango | CK та ін. (@ali_store.ua)
Допис, поширений Zara | Bershka | H&M | Mango | CK та ін. (@ali_store.ua)
Щось від домашнього комфорту та вишуканого виходу на червону доріжку. Такі асоціації викликають мюлі у сучасних варіаціях.
Моделі на підборі з відкритим квадратним носком стали культовими. Особливо зверни увагу на дизайн: в тренді залишаються стьобані та плетені моделі.
Моделі на підборі з відкритим квадратним носком стали культовими. Особливо зверни увагу на дизайн: в тренді залишаються стьобані та плетені моделі.
Якщо ж хочеш щось на низькому підборі, тоді для тебе створені мюлі із закритим та загостреним носком.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ЖІНОЧЕ ВЗУТТЯ / СУМКИ / УКРАЇНСЬКИЙ БРЕНД (@bag_intent_shoes)
Допис, поширений ЖІНОЧЕ ВЗУТТЯ / СУМКИ / УКРАЇНСЬКИЙ БРЕНД (@bag_intent_shoes)
На підборах чи без — босоніжки з тонкими ремінцями також залишаються у моді.
Мінімалізм на ніжці візуально зменшує її, видовжує та робить зовнішній вигляд легким та невибагливим. До того ж саме влітку такі моделі стають не лише окрасою, а й потребою.
Взуття може бути виконане з різних матеріалів: від шкіри до шнурків. Такі ремінці можна зав’язати на нозі, а взувати під легке плаття чи шорти.
І тут можна також експериментувати зі стилем та матеріалами. Адже можна обрати як спортивний варіант плетеної платформи, так і більш звичні — підбори та платформа з оголеною п’яткою та ремінцем на нозі.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Магазин жіночого взуття ???????? (@_best_shoess.ua_)
Допис, поширений Магазин жіночого взуття ???????? (@_best_shoess.ua_)
Такі “декоративні” босоніжки з камінцями чи ланцюжками на нозі знову повертаються в моду.
Якщо ж такий варіант не хочеться купувати, тоді можна використати браслет на ніжку в поєднанні з босоніжками — вийде цікаво та красиво!
Також не бійся обирати декоративні камінці чи банти — на вишуканий захід вони стануть у пригоді.
Фото: fashion_from_helga/Instagram
Балетки вже встигли стати улюбленцями, потім їх зненавиділи, а тоді — знову повернулися до стильних варіацій.
Цього року варто обирати м’які балетки зі шкіри чи сітки у світлих та нейтральних кольорах.
Цього року варто обирати м’які балетки зі шкіри чи сітки у світлих та нейтральних кольорах.
Таке взуття також пасуватиме до будь-якого образу, тож сміливо внось цю покупку до місячного бюджету!
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Nana (@n_______poco)
Допис, поширений Nana (@n_______poco)
До речі, про балетки: раніше ми розповідали тобі, як стилізувати свій образ та з чим носити балетки цього сезону.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!