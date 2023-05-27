Здоров'я та краса

Літо надворі — витягуй босоніжки! Трендові моделі літнього взуття 2023 року

Вікторія Мельник, редакторка сайту 27 Травня 2023, 09:00
Модні босоніжки 2023
Фото: Pexels

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