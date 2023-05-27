Коли спека надворі — хочеться зняти із себе якнайбільше зайвого. Особливо, коли мова йде про взуття. Тож якщо вже й вриватися у літо 2023, то тільки у трендових та красивих босоніжках! Які босоніжки модні цього сезону — розповідаємо далі.

Тренди босоніжок на літо 2023

Цьогоріч дизайнери не лише надихалися вже модними моделями, а й створювали нові дизайни — і яскраві, і лаконічні.

Серед основних можна зустріти й моделі в білих кольорах, тиснення під шкіру, квадратні форми та цікаві підбори. Головний тренд — танкетка, що вже кілька років не покидає полиць магазинів.

Спортивні босоніжки на танкетці

Для тих, хто полюбляє спортивний стиль та зручність, на зміну кросівкам прийде літній варіант — босоніжки на танкетці. Цього року варто надавати перевагу взуттю, виконаному з текстилю.

Також зверни увагу на принти, застібки, липучки та незвичні об’ємні ремінці.

Слінгбек

Ці красиві гостроносі босоніжки точно заполонять гардероби красунь та модниць! Відкрита п’ятка на невисокому підборі додасть легкості, а зручність моделі точно задовольнить кожну.

Серед різновиду слінгбеків можна також виокремити вже відомі нам туфлі на маленькому підборі, відомі як kitten-heels.

Мюлі

Щось від домашнього комфорту та вишуканого виходу на червону доріжку. Такі асоціації викликають мюлі у сучасних варіаціях.

Моделі на підборі з відкритим квадратним носком стали культовими. Особливо зверни увагу на дизайн: в тренді залишаються стьобані та плетені моделі.

Якщо ж хочеш щось на низькому підборі, тоді для тебе створені мюлі із закритим та загостреним носком.

Босоніжки з тонкими ремінцями

На підборах чи без — босоніжки з тонкими ремінцями також залишаються у моді.

Мінімалізм на ніжці візуально зменшує її, видовжує та робить зовнішній вигляд легким та невибагливим. До того ж саме влітку такі моделі стають не лише окрасою, а й потребою.

Літо надворі — витягуй босоніжки! Трендові моделі літнього взуття 2023 року / 2 Фотографії

Взуття може бути виконане з різних матеріалів: від шкіри до шнурків. Такі ремінці можна зав’язати на нозі, а взувати під легке плаття чи шорти.

Босоніжки на платформі

І тут можна також експериментувати зі стилем та матеріалами. Адже можна обрати як спортивний варіант плетеної платформи, так і більш звичні — підбори та платформа з оголеною п’яткою та ремінцем на нозі.

Босоніжки з ланцюжками

Такі “декоративні” босоніжки з камінцями чи ланцюжками на нозі знову повертаються в моду.

Якщо ж такий варіант не хочеться купувати, тоді можна використати браслет на ніжку в поєднанні з босоніжками — вийде цікаво та красиво!

Також не бійся обирати декоративні камінці чи банти — на вишуканий захід вони стануть у пригоді.

М’які балетки

Балетки вже встигли стати улюбленцями, потім їх зненавиділи, а тоді — знову повернулися до стильних варіацій.

Цього року варто обирати м’які балетки зі шкіри чи сітки у світлих та нейтральних кольорах.

Таке взуття також пасуватиме до будь-якого образу, тож сміливо внось цю покупку до місячного бюджету!

До речі, про балетки: раніше ми розповідали тобі, як стилізувати свій образ та з чим носити балетки цього сезону.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!