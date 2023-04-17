Ні, не як школярка чи балерина — п’ять стильних образів з балетками на весну 2023

Весною 2023 року балетки знову розірвали тренди як на всесвітньо відомих подіумах, так і на сторінках streetstyle-блогерів в Instagram.

Зараз це взуття, про яке забули на певний час, можна знайти як і в гігантів фешн-індустрії, так і у брендів з більш доступного сегменту.

Але найголовніше — балетки носити зручно, а варіантів їхньої стилізації в модних образах — безліч. Дивись п’ять способів, як створити стильні луки з балетками.

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Не поспішай виносити на смітник одяг, який пилиться роками у шафі. Адже, по-перше, мода циклічна і, як у випадку з балетками, може знову повернути у тренди старі речі.

А по-друге, будь-який гардероб можна стилізувати так, щоб це мало свіжий та гарний вигляд. Читай, як використовувати застарілі речі, щоб створити стильні образи.

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