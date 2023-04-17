Нет, не как школьница или балерина — пять стильных образов с балетками на весну 2023

Весной 2023 года балетки снова разорвали тренды как на всемирно известных подиумах, так и на страницах streetstyle-блогеров в Instagram.

Сейчас эту обувь, о которой забыли на некоторое время, можно найти как и у гигантов фэшн-индустрии, так и у брендов из более доступного сегмента.

Но самое главное — балетки носить удобно, а вариантов их стилизации в модных образах — множество. Смотри пять способов, как создать стильные луки с балетками.

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Не спеши выносить на помойку одежду, которая пылится годами в шкафу. Ведь, во-первых, мода циклична и, как в случае с балетками, может снова вернуть в тренды старые вещи.

А во-вторых, любой гардероб можно стилизовать так, чтобы это выглядело свежо и красиво. Читай, как использовать устаревшие вещи для создания стильных образов.

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