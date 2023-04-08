Здоровье и красота

Одежда уже не в моде и пылится в шкафу? Рассказываем, как создать стильные образы из устаревших вещей

Богдана Макалюк, редактор сайта 08 апреля 2023, 12:00
Як використовувати застарілі речі, щоб створити стильні образи
Фото: Pexels

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