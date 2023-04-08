Одежда уже не в моде и пылится в шкафу? Рассказываем, как создать стильные образы из устаревших вещей

Наверное, у каждого в гардеробе есть уже не модные и устаревшие вещи. Выбрасывать их жалко, ведь они в хорошем состоянии, а одеть тоже не хочется, потому что будешь выглядеть немного смешно или странно.

Стилистка Елена Шевченко рассказала в Instagram, как можно использовать устаревшие вещи, чтобы создать современные и стильные образы.

Как использовать устаревшие вещи, чтобы выглядеть стильно

Елена отмечает: первое правило для таких вещей — они должны быть в идеальном состоянии. Никаких царапин на фурнитуре, дыр, пятен и неаккуратных швов!

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Второе правило — носить устаревшие вещи можно только с чем-то актуальным, трендовым и современным.

Должен(-а) понимать, что такая вещь будет скорее фоном, чем акцентом. Ее нельзя вписывать в обычный базовый образ. Тогда рискуешь добавить себе возраст и выглядеть бедным(-ой). В прямом смысле этого слова, — говорит стилистка.

По ее словам, акцент в образе следует переводить на актуальную часть. Контраст устаревших и трендовых вещей всегда выглядит интересно.

— Например, к косухе нужно одевать трендовую юбку, платье или джинсы. К пиджаку — объемную рубашку и карго. А платье стилизуем с актуальным пальто, — объясняет Елена.

Акцентируй на обуви и аксессуарах

Стилистка говорит об еще одном правиле по использованию устаревших вещей — нужно использовать трендовую обувь и аксессуары. Обувь вообще может мгновенно сделать любой устаревший образ современным.

— То же с украшениями. Если они объемные, массивные и перетягивают все внимание, можно смело миксовать их с устаревшими вещами, — делится эксперт.

В заключение она советует использовать необычные фактуры: перья, мех, стразы. Они перетягивают на себя внимание и нейтрализуют “старый” эффект вещей. Но есть то, что следует учитывать.

— Все это не работает, если не знаешь особенностей своей фигуры и у тебя нет насмотренности (То есть, нет достаточной основы для создания образов — ред.).

Насмотренность — это база. Поэтому просмотр страниц модных брендов, журналов и блога стилиста — не пустая трата времени, а развитие насмотренности! — акцентирует Елена.

Все мы хотим стильно выглядеть, но каждый раз, как идем в магазин, покупаем вещи, которые трудно соединить между собой. Ранее мы рассказывали про пять ошибок в женском гардеробе и какую одежду не стоит покупать.

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