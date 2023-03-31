Прячь скинни в шкаф: какие джинсы будут в тренде сезона весна – лето 2023

Джинсы на прогулку, джинсы на работу, джинсы на свидание? Да, сейчас правильно подобранные джинсы могут быть универсальными и стильными для любого события. На теплое время года необходимо выбрать новую пару или несколько. Какие самые трендовые джинсы сезона весна – лето 2023? Читай в нашем материале подробно.

Самые трендовые джинсы сезона весна – лето 2023: какие джинсы будут модными

Подборку самых стильных джинсов весны и лета собрало издание Elle. А мы тебе подробно расскажем, какие фасоны джинсов нужно отыскать на тёплый сезон.

Странные и рваные джинсы, конечно, очень модные, но в повседневной жизни хочется носить что-то сдержанное и стильное. Поэтому, если тебе нравятся именно такие фасоны, ты найдешь для себя несколько вариантов.

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В целом трендами сезона являются заниженная талия, принты, камни, светлые цвета и фасон бегги — как можно понять, идеи 2000-х возвращаются, что еще раз доказывает цикличность моды. Джинсы скинни вернулись к нам в обновленном варианте — обтягивающий верх со свободным низом.

Итак, разберем каждый вариант стильных джинсов подробно.

Джинсы baggy

Джинсы бегги достались ценителям стиля от древних рэп-исполнителей и сериалов. Этот фасон джинсов отличается мешковатостью, низкой или средней посадкой. Такие джинсы можно соединить с жакетами, топами или объемным бомбером.

Обновленные skinny

Полностью обтягивающие скинни лучше всего спрятать в шкаф. В этом сезоне будут модными скинни сверху — клеш снизу. Именно такое сочетание до сих пор держит обтягивающие фасоны в тренде.

Светлые джинсы

Светлые цвета джинсов — один из самых замечательных трендов весны и лета. Это одновременно просто и красиво. Нежные оттенки голубого можно соединить с любым фасоном и поймать тренд за хвост дважды.

Низкая талия

Который сезон остается актуальной низкая талия. Самые модные показы имеют коллекции именно с такими джинсами. Поэтому низкая талия удачно подойдет высоким и тем, кто не боится экспериментов.

Двухцветные джинсы

Двухцветные джинсы — уже давно знакомый тренд. Однако двухцветности можно достичь не только краской, но и вставками в джинсах других материалов. Например, кожаные вставки в джинсах — новый тренд сезона.

Карго

Карго отличаются большими накладными карманами, мешковатостью. Они похожи на военные штаны. Чаще имеют высокую или низкую талию. Удачно карго можно соединить с пальто, массивными бомберами и обтягивающими топами, свитшотами.

Джинсы с принтами

Джинсы с принтами — источник вдохновения и разнообразия. Принтов существует тысячи, так что каждый(-ая) сможет подобрать себе что-то по душе. Кстати, эту идею взяли на вооружение и модные дома Италии.

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