Прячь скинни в шкаф: какие джинсы будут в тренде сезона весна – лето 2023

Джинсы на прогулку, джинсы на работу, джинсы на свидание? Да, сейчас правильно подобранные джинсы могут быть универсальными и стильными для любого события. На теплое время года необходимо выбрать новую пару или несколько. Какие самые трендовые джинсы сезона весна – лето 2023? Читай в нашем материале подробно.
Подборку самых стильных джинсов весны и лета собрало издание Elle. А мы тебе подробно расскажем, какие фасоны джинсов нужно отыскать на тёплый сезон.
Странные и рваные джинсы, конечно, очень модные, но в повседневной жизни хочется носить что-то сдержанное и стильное. Поэтому, если тебе нравятся именно такие фасоны, ты найдешь для себя несколько вариантов.
В целом трендами сезона являются заниженная талия, принты, камни, светлые цвета и фасон бегги — как можно понять, идеи 2000-х возвращаются, что еще раз доказывает цикличность моды. Джинсы скинни вернулись к нам в обновленном варианте — обтягивающий верх со свободным низом.
Итак, разберем каждый вариант стильных джинсов подробно.
Джинсы бегги достались ценителям стиля от древних рэп-исполнителей и сериалов. Этот фасон джинсов отличается мешковатостью, низкой или средней посадкой. Такие джинсы можно соединить с жакетами, топами или объемным бомбером.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ELLIE | outfit inspo (@elliee.rob)
Публикация от ELLIE | outfit inspo (@elliee.rob)
Полностью обтягивающие скинни лучше всего спрятать в шкаф. В этом сезоне будут модными скинни сверху — клеш снизу. Именно такое сочетание до сих пор держит обтягивающие фасоны в тренде.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????????????? ????????????????⚕️ (@endzel_)
Публикация от ???????????????????????? ????????????????⚕️ (@endzel_)
Светлые цвета джинсов — один из самых замечательных трендов весны и лета. Это одновременно просто и красиво. Нежные оттенки голубого можно соединить с любым фасоном и поймать тренд за хвост дважды.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michelle | petite outfit inspo (@michellejosephh_)
Публикация от Michelle | petite outfit inspo (@michellejosephh_)
Который сезон остается актуальной низкая талия. Самые модные показы имеют коллекции именно с такими джинсами. Поэтому низкая талия удачно подойдет высоким и тем, кто не боится экспериментов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kendall (@kendalljenner)
Публикация от Kendall (@kendalljenner)
Двухцветные джинсы — уже давно знакомый тренд. Однако двухцветности можно достичь не только краской, но и вставками в джинсах других материалов. Например, кожаные вставки в джинсах — новый тренд сезона.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tsuyoshi (Yushy) Kawata (@gin_yushy)
Публикация от Tsuyoshi (Yushy) Kawata (@gin_yushy)
Карго отличаются большими накладными карманами, мешковатостью. Они похожи на военные штаны. Чаще имеют высокую или низкую талию. Удачно карго можно соединить с пальто, массивными бомберами и обтягивающими топами, свитшотами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UGH (@ughrio)
Публикация от UGH (@ughrio)
Джинсы с принтами — источник вдохновения и разнообразия. Принтов существует тысячи, так что каждый(-ая) сможет подобрать себе что-то по душе. Кстати, эту идею взяли на вооружение и модные дома Италии.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от again & again | slow fashion brand (@againandagain.co)
Публикация от again & again | slow fashion brand (@againandagain.co)
Ранее мы рассказывали, какая одежда может увеличить или уменьшить фигуру.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!