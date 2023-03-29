Советы

“Как носить тренды весны 2023, чтобы увеличить или уменьшить фигуру?”

Отвечает
Маргарита Мурадова
Маргарита Мурадова

Стилист

Виктория Мельник, редактор сайта 29 марта 2023, 17:30
Какая одежда может увеличить или уменьшить фигуру
Фото: Pexels

Советы

“Как носить тренды весны 2023, чтобы увеличить или уменьшить фигуру?”
Отвечает
Маргарита Мурадова
Маргарита Мурадова
Стилист

“Люблю сыр с благородной плесенью, но не знаю, как правильно его выбирать и с чем есть”
Отвечает
Оксана Чернова
Оксана Чернова
Cырный эксперт, гастротурист

“С весны до осени не могу дышать! Как бороться с аллергиями и почему они возникают?”
Отвечает
Анастасія Левченко алерголог
Анастасия Левченко
Врач-aлерголог, гастроэнтеролог, терапевт

“Как понять, подходит ли мне интервальное голодание?”
Отвечает
Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько
Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

“Как часто и при каких симптомах мне нужно обращаться к урологу?”
Отвечает
Сейдалі Халілов
Сейдали Халилов
Врач-уролог, хирург

“Нет сексуального влечения. Что может быть причиной и что нужно знать о женском либидо?”
Отвечает
Юлия Мудрая
Юлия Мудрая
Акушер-гинеколог
Росіяни обстріляли село Подоли на Харківщині: що відомо
Читать дальше
Очередной обстрел Харьковской области, от которого пострадали гражданские: что известно на этот момент
Законопроект 9140 про військову службу: текст та коли вступає у дію
Читать дальше
Законопроект №9140: что делать срочникам, которые служат дольше положенного

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь