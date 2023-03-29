“Как носить тренды весны 2023, чтобы увеличить или уменьшить фигуру?”

Весна хоть и не радует нас пока высокими температурами воздуха, однако апрель обещает быть жарким. А это значит, что модницы этого сезона должны быть готовы к новым трендам весны: кроме массовых, они еще бывают ситуативными.

Например, если стремишься зрительно увеличить свою нижнюю часть и сузить талию или просто придать образу громоздкости — тебе помогут советы стилистки Маргариты Мурадовой.

В своем видео стилистка рассказывает об опасных сочетаниях фасонов и трендов. Мы же даем тебе три варианта, как правильно носить модную вещь, чтобы увеличивать верх или низ тела.

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Как визуально увеличить фигуру

— Эта тема очень индивидуальна, ведь стоит в первую очередь ориентироваться на собственные вкусы и предпочтения в одежде.

Также не стоит постоянно гоняться за трендами по увеличению-уменьшению частей тела, даже если это только визуальный эффект. Ведь так компульсии могут свидетельствовать о психологической травме, которую следует проработать со специалистом.

Накладные карманы

— Этот тренд пришел к нам с эстетики дворового стиля и милитари-формата. Конечно, в мирной жизни нельзя носить пиксель и похожую на военную форму. Однако накладные карманы можно легко адаптировать под нашу жизнь.

К примеру, использовать такие карманы можно на брюках или юбках карго.

— Если у тебя относительно фигуры широкие бедра, советую выбирать такую одежду, чтобы карманы были расположены не на бедрах, а ниже. Так ты зрительно отвлечешь внимание на другую часть тела и сбалансируешь фигуру.

Юбка-тюльпан

— Да, эти широкие и большие юбки, по форме напоминающие большой тюльпан, снова возвращаются в моду. Но актуальна лишь длина миди или макси.

Они подходят абсолютно всем типам фигуры. Однако следует помнить, что к такой юбке лучше выбирать зауженный приталенный и даже укороченный верх и использовать каблуки или обувь с длинным носком.

Топ “на нитях”

— Такой верх стал особенно популярен в последнее лето. Этой весной топы, которые едва держатся на теле, снова будут в моде.

Основное преимущество такой одежды — она хорошо скрывает недостатки фигуры, акцентируя лишь там, где выгодно тебе.

Подойдет топ на нитях для фигур типа Т или яблоко, потому что гармонично будет разделять нагрузку на шее, предплечье, груди.

Таким образом, сочетать очень “тонкие” топы можно с очень “большими” брюками или юбками, которые будут работать на контрасте.

Я не советую носить такие топы девушкам, размер груди которых больше первого. Иначе грудь опустится, а пропорция изменится.

Мода особенно сильно повлияла на сегмент платьев: десять платьев этой весны можно посмотреть в нашем материале.

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