Стильно или вне закона? Почему гражданским нельзя носить военную одежду

Безусловно, война в стране влияет на все сферы жизни общества. Как ни странно, особенно остро и быстро реагирует на это мода. В последнее время коллекции украинских брендов пестрят милитари-линейками, которые на самом деле ничего общего с военными не имеют.

На украинцах можно увидеть флиски или футболки цвета хаки, псевдошевроны и нашивки с группой крови. Но правильно ли это с точки зрения закона и этикета — объясняет эксперт по этикету Анна Чаплыгина.

Она объясняет, что, вероятно, такая тенденция связана с желанием украинцев приобщиться к лучшему, стать похожими на ВСУ и поддержать военных. Но на самом деле такие вещи не только не поддерживают, но и нарушают закон нашей страны.

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Почему гражданским нельзя носить военную одежду

Запрет на ношение военной формы со знаками различия военнослужащих действует в Украине еще с 2019 года. Это считается административным правонарушением и карается штрафом в размере от 2550 до 3400 грн. Одежду у правонарушителя также конфискуют.

Важно: во время действия правового режима военного положения гражданским запрещено носить не только военную форму, но и любую другую форму или одежду, которая напоминает военную и может ввести в заблуждение.

Право носить военную форму или похожую на нее одежду имеет только:

президент Украины;

министр обороны Украины;

военное командование;

военнослужащие ВСУ, Сил территориальной обороны ВСУ и других военных формирований;

военнообязанные при прохождении сборов (учений);

резервисты, курсанты и лицеисты;

граждане, уволенные с военной службы в запас или в отставку с предоставлением права ношения военной формы одежды.

Эксперт по этикету Анна Чаплыгина говорит, что лучше отдавать предпочтение привычной одежде. Можно играть с фасоном, фактурой, цветом и аксессуарами.

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