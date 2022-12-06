На передовую — в боевой вышиванке. Как мастер из Днепра превращает тактическую одежду в праздничную

Елена Яшина — владелица студии вышивки в Днепре. В течение десяти лет женщина занимается машинной отделкой. До полномасштабной войны России против Украины ее клиентами были различные компании, в том числе из сферы бьюти-индустрии.

С 24 февраля Елена частично перепрофилировала свой бизнес на производство шевронов. А три месяца назад начала украшать тактическую военную одежду вышивкой. И поток заказов не утихает до сих пор.

Елена рассказывает, что идею с боевыми вышиванками реализовала по просьбе бойцов, которые сначала заказывали шевроны. Их с начала полномасштабной войны Елена с мужем делала бесплатно — пока были запасы материалов.

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Потом мне выслали картинку — можем ли мы сделать такую вышиванку? И я решила взяться!

— Мне не очень понравилось, как было в оригинале сделано — там не очень сочетались цвета с оливковыми пиксельными цветами, как у нас на военной форме. Поэтому я немного изменила все это, сделала свои орнаменты, которые, как мне казалось, будут гармонично выглядеть. И предложила несколько вариантов, — рассказывает художница.

Первыми клиентами Елены стали грузинские бойцы, защищающие Украину. Ребята довольно быстро получили первые вышиванки, и с тех пор интерес к ним только возрос.

— Заказчику очень понравился результат, сразу ребята захотели себе — его друзья. И так началось. А массовые заказы пошли, когда я разместила фотографию, которую он выслал. Одетый в нее, красивый. Я в TikTok выложила, и это видео набрало 800 тысяч просмотров. Это был бум! Очень трудно было сначала ответить всем, — признается Елена.

Орнамент мастер разработала сама. Говорит: не погружалась в символику, но некоторые элементы заимствовала из классической вышиванки. И сделала ее более современной.

Первым был такой длинный орнамент — гладью вышитый и нейтральный. Потому что я это делала для ребят-грузинов, и он был похож на то, что они мне выслали.

— Мы даже сейчас совершенствуем все это в процессе, чтобы было удобно и хорошо.

Так в процессе работы появилось минимум три орнамента в разных цветах, сочетающихся с военной формой. Это фактически, говорит Елена, 50 оттенков оливкового. И они хорошо смотрятся как на пикселе, так и на мультиках. Также это оттенки зеленого, коричневого.

Например, дубочки у меня есть — это орнамент, символизирующий мужскую силу. Есть цветок — он очень популярен. Он имеется в нескольких цветах.

— И вот гладью большой такой орнамент — он очень такой торжественный. Все остальные — нейтральные. Они просто красиво смотрятся. Но для ребят и девушек, которые тоже носят, — это все равно вышиванка, это украинизация такая. Они чувствуют поддержку, — убеждена Елена.

Вышиванки сразу решили делать на уже готовой военной форме — вышивать готовые украшенные планки.

Тактическую одежду женщина закупала на производстве в Харькове. Это специальные рубашки, которые надевают под бронежилет — убакс (ubacs — Under Body Armor Combat Shirt). Елена говорит, что это ускорило процесс изготовления заказов.

— Да, это немного ускорило процесс. Потому что пока шили на производстве там — мы здесь вышили. Потом уже совмещали — это быстро. К тому же нельзя сделать на разных размерах одновременно разный ассортимент. Когда ты совмещаешь, как конструктор, это быстрее. Потому что у ребят всегда время, нужно быстро. Потому что они знают, где они. Завтра они приезжают, и, чтобы это было логистически удобно, нужно быстро делать, — объясняет владелица студии вышивки.

Кроме того, говорит мастер, вышивать сразу на тактической ткани неудобно. Она вообще не подходит для этих нужд.

— Еще есть моменты — не все ткани любят вышивку. Кстати, трикотаж растягивается, и на нем вышивка смотрится некрасиво. А эти планки стабилизированы, они держат вышивку хорошо. Потому это выглядит очень аккуратно.

После этого Елена взяла на работу менеджера и наладила прием заказов.

— Даже производство в Харькове не было готово к тому, что сначала я заказывала 10 штук в неделю, а потом сказала — 300–400. То есть это был какой-то такой шквал, и мы очень беспокоились, что не сможем, не успеем. Но мы делали, сколько могли.

Сейчас тактическую форму мастерица закупает еще и в Днепре — там шьют теплую флисовую. Как раз на нее пошел спрос. И, что очень приятно для Елены, в таких боевых вышиванках действительно воюют, прямо на передовой. Говорит, что для наших ребят это своего рода оберег.

Да! Ребята мне рассказывают, когда они ее под броник надевают и идут в бой, им так гораздо приятнее. У меня есть фото из блиндажа. То есть, они в ней прямо на передовой. И это вдохновляет.

Елена говорит, что однажды у нее бойцы заказали шесть вышиванок, а заплатили за семь. Сказали, если кому-то будет очень нужно и не сможет оплатить, то подарить. Так появилась “подвешенная” боевая рубашка, которая уже нашла своего владельца.

Стоимость изделия стартует от 1500 грн.

Сейчас в небольшой компании Елены работают двое переселенцев из Донбасса — оператор машинной вышивки и швея. Также есть девушки, которые помогают готовить отправку.

Мастерица говорит: за три месяца успели изготовить почти тысячу боевых вышиванок. Особый спрос на них был перед Днем защитника Украины 14 октября и ко Дню Вооруженных сил 6 декабря. Кроме того, торжественную форму уже сделали для полицейских и спасателей. Теперь такие рабочие вышиванки просят еще работники Укрзалізниці и медики.

Мы партию отшили. Укрзалізниця, увидев синие убаксы, сказала: “Мы тоже хотим встречать гостей в поездах красивыми”.

— Я думаю, это будет актуально как по Украине, так и на международных рейсах. Скорая помощь обращалась. У них в мечтах, чтобы это были красные рубашки. Пока я еще думаю, как это можно реализовать. И я очень хочу для медицинских работников в больницах сделать такое! — говорит Елена.

Она убеждена: люди сейчас хотят нести патриотичность каждый день. Большую часть времени мы проводим на работе. А ждать праздника, чтобы надеть вышиванку — это для украинцев слишком долго.

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Фото: Ярослав Шейко, фото из личного архива героини.