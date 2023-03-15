Стильно чи поза законом? Чому цивільним не можна носити військовий одяг

Безумовно, війна в країні несе вплив на всі сфери життя суспільства. Як не дивно, особливо гостро та швидко на це реагує мода. Протягом останнього часу колекції українських брендів рясніють мілітарі-лінійками, які насправді анічогісінько спільного з військовими не мають.

На звичайних громадянах можна побачити фліски чи футболки кольору хакі, псевдошеврони та нашивки з групою крові. Та чи правильно це з точки зору закону й етикету — пояснює експертка з етикету Анна Чаплигіна.

Вона пояснює, що, ймовірно, така тенденція пов’язана з бажанням українців долучитися до найкращого, стати схожими на ЗСУ та підтримати військових. Та насправді такі речі не лише не підтримують, а й порушують закон нашої країни.

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Чому цивільним не можна носити військовий одяг

Заборона на носіння військової форми зі знаками розрізнення військовослужбовців для цивільних осіб в Україні діє ще з 2019 року. Це вважається адміністративним правопорушенням та карається штрафом у розмірі від 2550 до 3400 грн. Одяг в особи-правопорушника також конфіскують.

Важливо: під час дії правового режиму воєнного стану цивільним громадянам заборонено носити не лише військову форму, а й будь-яку іншу форму чи одяг, що нагадують військову та можуть ввести в оману.

Дозвіл на те, щоб носити військову форму чи одяг, що схожий на нього, має лише:

президент України;

міністр оборони України;

військове командування;

військовослужбовці ЗСУ, Сил територіальної оборони ЗСУ та інших військових формувань;

військовозобов’язані під час проходження зборів;

резервісти, курсанти та ліцеїсти;

громадяни, які звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу.

Експертка з етикету Анна Чаплигіна каже, що краще надавати перевагу звичному одягу. Можна гратися з фасоном, фактурою, кольором та аксесуарами.

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