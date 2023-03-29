“Як носити тренди весни 2023, щоб збільшити чи зменшити фігуру?”

Весна хоч і не тішить нас поки що високими температурами повітря, проте квітень обіцяє бути спекотним. А це означає, що модниці цього сезону мають бути готові до нових трендів весни: окрім масових, вони ще й бувають ситуативні.

Наприклад, якщо прагнеш візуально збільшити свою нижню частину та звузити талію чи просто надати образу громіздкості — тобі допоможуть поради стилістки Маргарити Мурадової.

У своєму відео стилістка розповідає про небезпечні поєднання фасонів та трендів. Ми ж надаємо тобі три варіанти, як правильно носити модну річ, щоб збільшувати верх або низ тіла.

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Як візуально збільшити фігуру

— Ця тема є дуже індивідуальною, адже варто першочергово орієнтуватися на власні смаки та вподобання в одязі.

Також не варто постійно ганятися за трендами зі збільшення-зменшення частин тіла, навіть якщо це — лише візуальний ефект. Адже так компульсії можуть свідчити про психологічну травму, яку варто пропрацювати зі спеціалістом.

Накладні кишені

— Цей тренд прийшов до нас з естетики дворового стилю та мілітарі-формату. Звичайно, у мирному житті не можна носити піксель та схожу до військової форму. Проте накладні кишені можна легко адаптувати під наше життя.

Наприклад, використовувати такі кишені можна на штанах чи спідницях карго.

Якщо у тебе відносно фігури широкі стегна, раджу обирати такий одяг, щоб кишені були розташовані не на стегнах, а нижче. Так ти візуально відвернеш увагу на іншу частину тіла та збалансуєш фігуру.

Спідниця-тюльпан

— Так, ці широкі та великі спідниці, що за формою нагадують великий тюльпан, знову повертаються у моду. Але актуальними є лише довжина міді або максі.

Вони підходять абсолютно всім типам фігури. Проте варто пам’ятати, що до такої спідниці найкраще обирати завужений приталений та навіть вкорочений верх й використовувати підбори або взуття з довгим носком.

Топ “на нитках”

— Такий верх став особливо популярним останнього літа. Цієї весни топи, які наче ледь-ледь тримаються на тілі, знову будуть в моді.

Основна перевага такого одягу — він гарно приховує недоліки фігури, акцентуючи лише там, де вигідно тобі.

Пасуватиме топ на нитках для фігур типу Т або яблуко, бо гармонійно розділятиме навантаження на шиї, передпліччі, грудях.

Поєднувати дуже “тонкі” топи можна з дуже “великими” штанами чи спідницями, що працюватиме на контрасті.

Я не раджу носити такі топи дівчатам, розмір грудей яких більший, ніж перший. Інакше груди опустяться, а пропорція зміниться.

Мода особливо сильно вплинула на сегмент суконь: десять суконь цієї весни можна подивитися у нашому матеріалі.

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