Поради

“Як носити тренди весни 2023, щоб збільшити чи зменшити фігуру?”

Відповідає
Маргарита Мурадова
Маргарита Мурадова

Стилістка

Вікторія Мельник, редакторка сайту 29 Березня 2023, 17:30
Який одяг може збільшити або зменшити фігуру
Фото: Pexels

Поради

“Як носити тренди весни 2023, щоб збільшити чи зменшити фігуру?”
Відповідає
Маргарита Мурадова
Маргарита Мурадова
Стилістка

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