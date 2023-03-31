Ховай скінні до шафи: які джинси будуть у тренді сезону весна – літо 2023

Джинси на прогулянку, джинси на роботу, джинси на побачення? Так, нині правильно підібрані джинси можуть бути універсальними та стильними для будь-якої події.

На теплу пору року необхідно вибрати нову пару або декілька. Які найтрендовіші джинси сезону весна – літо 2023? Читай у нашому матеріалі детально.

Найтрендовіші джинси сезону весна – літо 2023: які джинси будуть модні

Добірку найстильніших джинсів на весну та літо зібрало видання Elle. А ми тобі детально розповімо, які фасони джинсів потрібно відшукати на весну та літо 2023.

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Дивакуваті та подерті джинси, звісно, дуже модні, але в повсякденному житті хочеться носити щось стримане і водночас стильне. Тому, якщо тобі подобаються саме такі фасони, ти знайдеш для себе кілька варіантів.

Загалом трендами сезону є занижена талія, принти, камінці, світлі кольори та фасон беггі — як можна зрозуміти, ідеї 2000-х повертаються, що вкотре доводить циклічність моди.

Джинси скінні повернулися до нас в оновленому варіанті — обтислий верх з вільним низом.

Отож розберемо кожен варіант стильних джинсів детально.

Джинси baggy

Джинси беггі дісталися поціновувачам стилю від давніх реп-виконавців та серіалів. Цей фасон джинсів відрізняється мішкуватістю, низькою чи середньою посадкою. Такі джинси можна поєднати з жакетами, топами чи об’ємним бомбером.

Оновлені skinny

Повністю обтислі скінні найкраще заховати в шафу. Цього сезону будуть модними скінні зверху — кльош знизу. Саме таке поєднання досі тримає обтислі фасони в тренді.

Світлі джинси

Світлі кольори джинсів — один з найчудовіших трендів весни та літа. Адже це водночас просто і красиво. Ніжні відтінки блакитного можна поєднати з будь-яким фасоном і впіймати тренд за хвоста двічі.

Низька талія

Котрий сезон залишається актуальною низька талія. Наймодніші покази мають колекції саме з такими джинсами. Тож низька талія вдало підійде високим та тим, хто не боїться експериментів.

Двоколірні джинси

Двоколірні джинси — вже давно знайомий тренд. Однак двоколірності можна досягнути не лише фарбою, а й вставками в джинсах інших матеріалів. Наприклад, шкіряні вставки в джинсах — новий тренд сезону.

Карго

Карго відрізняються великими накладними кишенями, мішкуватістю. Вони схожі на військові штани. Найчастіше мають високу або низьку талію. Вдало карго можна поєднати з пальто, масивними бомберами та обтислими топами, світшотами.

Джинси з принтами

Джинси з принтами — джерело натхнення та різноманітності. Принтів існує тисячі, тож кожен(-на) зможе підібрати собі щось до душі. До речі, цю ідею взяли собі на озброєння й будинки мод Італії.

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