Красивая одежда, но собрать образ сложно? Стилистка рассказала о самых распространенных ошибках в женском гардеробе

Для создания стильного гардероба необязательно иметь дорогие и брендовые вещи. Составить удобную и совместимую базу можно из любой одежды, если знать несколько секретов. В материале ты узнаешь, какую одежду не стоит покупать и про пять ошибок в женском гардеробе.

Какую одежду не стоит покупать: пять ошибок в женском гардеробе

Персональная и fashion-стилистка Юлия Крыжалко рассказала Фактам ICTV о главных ошибках создания женского гардероба. Прочти и узнай все секреты, как одеваться стильно и не покупать лишнего.

Первой и самой распространенной ошибкой стилистка считает импульсивные покупки и отсутствие стратегии. У тебя бывает так, что тебе нравится какая-нибудь вещь и ты ее покупаешь, а потом оказывается, что она совсем не подходит к другой одежде?

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Если такое происходит, следует прописать себе в заметках сначала базовые и необходимые вещи, которые следует докупить. Например, тебе не хватает пары обуви, которая бы сочеталась с платьем. Выставь себе приоритеты. Таким образом ты будешь покупать сначала необходимое.

Второй ошибкой является непонимание инвестиций в свой гардероб. Стилистка объяснила это на примере:

Простое упражнение, которое я рассказываю своим клиентам: например, пальто стоит 9 тыс. грн. Его мы наденем тысячу раз: значит, 9 тыс. делим на 1 тыс., получается 9 грн — стоимость одного ношения. Выводы очевидны.

Таким образом, купить одну качественную вещь получается лучше и дешевле, чем много одежды сомнительного качества.

Третья распространенная ошибка в женском гардеробе — одежда не по твоему типу фигуры. Если твой тип фигуры яблоко, вещи с поясными, плечевыми изделиями со многими деталями в зоне талии (карманами, принтами) будут делать тебя массивнее. Определи свой тип фигуры и подбирай вещи правильно.

Четвертой ошибкой является качество тканей. Часто на него не обращают внимания, а зря.

Чем больше синтетики, тем меньше износостойкость и худший вид изделий. Действительно, хороший состав вещей сильно влияет на наш общий вид, — рассказывает стилистка.

Качественное пальто должно быть на минимум 60% из натуральных тканей. То же касается и другой одежды. Уменьшай количество синтетики в гардеробе.

Последней, но не менее важной ошибкой является неправильное хранение и стирка одежды. Вещи из трикотажа не должны храниться на вешалках, так они растягиваются. Одежду из льна не стирай на высоких температурах.

Чтобы продлить жизнь и качество своей одежды, нужно читать этикетки и ухаживать именно так, как написано.

Соблюдая эти короткие правила, и ты заметишь положительные изменения и облегчение в формировании ежедневных аутфитов, — подытожила стилистка.

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