Гарний одяг, але зібрати образ складно? Стилістка розповіла про найпоширеніші помилки в жіночому гардеробі

Для створення стильного гардеробу не обов’язково мати лише дорогі та брендові речі. Скласти зручну і поєднувану базу можна з будь-якого одягу, якщо знати кілька секретів. У матеріалі ти дізнаєшся, який одяг не варто купувати та про п’ять помилок у жіночому гардеробі.

Який одяг не варто купувати: п’ять помилок у жіночому гардеробі

Персональна та fashion-стилістка Юлія Крижалка розповіла Фактам ICTV про головні помилки створення жіночого гардеробу. Прочитай та дізнайся всі секрети, як вдягатися стильно та не купувати зайвого.

Першою і найпоширенішою помилкою стилістка вважає імпульсивні покупки та відсутність стратегії. В тебе буває так, що тобі подобається якась річ і ти її купуєш, а потім виявляється, що вона зовсім не підходить до іншого одягу?

Зараз також дивляться

Якщо таке стається, варто прописати собі в нотатках спершу базові та необхідні речі, які варто докупити. Наприклад, тобі не вистачає пари взуття, яке б поєднувалось із сукнею. Вистав собі пріоритети. Таким чином ти купуватимеш спершу необхідне.

Другою помилкою є нерозуміння інвестицій у власний гардероб. Стилістка пояснила це на прикладі:

Проста вправа, яку розповідаю своїм клієнтам: наприклад, пальто коштує 9 тис. грн. Його ми одягнемо тисячу разів: отже, 9 тис. ділимо на 1 тисячу, виходить 9 грн — вартість одного носіння. Висновки очевидні.

Таким чином купити одну якісну річ виходить краще і дешевше, ніж багато одягу сумнівної якості.

Третя поширена помилка в жіночому гардеробі — одяг не за твоїм типом фігури. Якщо твій тип фігури яблуко, речі з поясними, плечовими виробами з багатьма деталями в зоні талії (кишенями, принтами) робитимуть тебе тільки масивнішою. Визнач свій тип фігури та підбирай речі правильно.

Четвертою помилкою є якість тканин. Часто на неї не звертають уваги, а дарма.

Що більше синтетики, то менша зносостійкість і гірший вигляд виробів. Справді, хороший склад речей суперсильно впливає на наш загальний вигляд, — розповідає стилістка.

Якісне пальто має бути щонайменше на 60% з натуральних тканин. Те саме стосується й іншого одягу. Зменшуй кількість синтетики в гардеробі.

Останньою, але не менш важливою помилкою є неправильне зберігання та прання одягу. Речі з трикотажу не мають зберігатися на вішаках, адже так вони розтягуються. Одяг з льону не пери за високих температур.

Щоб продовжити життя та якість свого одягу, потрібно читати етикетки та доглядати саме так, як написано.

Дотримуючись цих коротеньких правил, ти помітиш позитивні зміни та полегшення у формуванні щоденних аутфітів, — підсумувала стилістка.

Раніше ми розповідали про модне взуття весни 2023.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!