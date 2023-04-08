Одяг вже не в моді та припадає пилом у шафі? Розповідаємо, як створити стильні образи із застарілих речей

Напевно, у кожного в гардеробі є вже не модні та застарілі речі. Викидати їх шкода, адже вони у хорошому стані, а вдягнути теж не хочеться, бо виглядатимеш дещо кумедно чи дивно.

Стилістка Олена Шевченко розповіла у своєму Instagram, як можна використати застарілі речі, щоб створити сучасні та стильні образи.

Як використовувати застарілі речі, щоб виглядати стильно

Олена наголошує: перше правило для таких речей — вони мають бути в ідеальному стані. Жодних подряпин на фурнітурі, дірок, плям та неакуратних швів!

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Друге правило — носити застарілі речі можна лише з чимось актуальним, трендовим та сучасним.

Маєш розуміти, що така річ буде скоріше фоном, ніж акцентом. Її не можна вписувати у звичайний базовий образ. Тоді ризикуєш додати собі віку та виглядати бідним(-ою). В прямому сенсі того слова, — каже стилістка.

За її словами, акцент в образі треба переводити на актуальну частину. Контраст застарілих та трендових речей завжди має цікавий вигляд.

— Наприклад, до косухи треба одягати трендову спідницю, сукню чи джинси. До піджака — об‘ємну сорочку та карго. А сукню стилізуємо з актуальним пальто, — пояснює Олена.

Акцентуй на взутті та аксесуарах

Стилістка говорить про ще одне правило з використання застарілих речей — треба використовувати трендове взуття та аксесуари. Взуття взагалі може миттєво зробити будь-який застарілий образ сучасним.

— Те саме з прикрасами. Якщо вони об‘ємні, масивні та перетягують на себе всю увагу, можна сміливо міксувати їх із застарілими речами, — ділиться експертка.

На останок вона радить використовувати незвичні фактури: пір’я, хутро, стрази. Вони перетягують на себе увагу та нейтралізують “старий” ефект речей. Але є те, що варто враховувати.

— Все це не працює, якщо не знаєш особливостей своєї фігури та маєш не навчене око! (Тобто не маєш достатнього підґрунтя для створення образів — ред.).

Навчене око — це база. Тому перегляд сторінок модних брендів, журналів та блогу стиліста — не марна трата часу, а навчання очей! — акцентує Олена.

Усі ми хочемо стильно виглядати, але щоразу, як йдемо в магазин, купуємо речі, які важко поєднати між собою. Раніше ми розповідали про п’ять помилок у жіночому гардеробі та який одяг не варто купувати.

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