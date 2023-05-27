Когда жара на улице — хочется снять с себя больше лишнего. Особенно когда речь идет об обуви. Так что, если уж и врываться в лето 2023, то только в трендовых и красивых босоножках! Какие босоножки модные в этом сезоне — рассказываем дальше.

Тренды босоножек на лето 2023

В этом году дизайнеры не только вдохновлялись модными моделями, но и создавали новые дизайны — и яркие, и лаконичные.

Среди основных можно встретить и модели в белых цветах, тиснение под кожу, квадратные формы и интересные каблуки. Главный тренд — танкетка, уже несколько лет не покидающий полок магазинов.

Спортивные босоножки на танкетке

Для тех, кто любит спортивный стиль и удобство, на смену кроссовкам придет летний вариант — босоножки на танкетке. В этом году следует отдавать предпочтение обуви, выполненной из текстиля.

Также обрати внимание на принты, застежки, липучки и необычные объемные ремешки.

Слингбек

Эти красивые остроносые босоножки точно заполонят гардеробы красавиц и модниц! Открытая пятка на невысоком каблуке придаст легкости, а удобство модели точно удовлетворит каждую.

Среди разновидности слингбеков можно также выделить уже известные нам туфли на маленьком каблуке, известные как kitten-heels.

Мюли

Что-то от домашнего комфорта и изысканного выхода на красную дорожку. Такие ассоциации вызывают мюли в современных вариантах.

Модели на каблуке с открытым квадратным носком стали культовыми. Особо обрати внимание на дизайн: в тренде остаются стеганные и плетеные модели.

Если хочешь что-то на низком каблуке, тогда для тебе созданы мюли с закрытым и заостренным носком.

Босоножки с тонкими ремешками

На каблуке или без, босоножки с тонкими ремешками также остаются в моде.

Минимализм на ножке зрительно уменьшает ее, удлиняет и делает внешний вид легким и неприхотливым. К тому же летом такие модели становятся не только украшением, но и потребностью.

Лето на улице — доставай босоножки! Трендовые модели летней обуви 2023 года / 2 Фотографии

Обувь может быть выполнена из разных материалов: от кожи до шнурков. Такие ремешки можно завязать на ноге, а обувать под легкое платье или шорты.

Босоножки на платформе

И здесь можно также экспериментировать со стилем и материалами. Ведь можно выбрать как спортивный вариант плетеной платформы, так и более привычные — каблуки и платформа с обнаженной пяткой и ремешком на ноге.

Босоножки с цепочками

Такие “декоративные” босоножки с камешками или цепочками на ноге снова возвращаются в моду.

Если такой вариант не хочется покупать, тогда можно использовать браслет на ножку в сочетании с босоножками — получится интересно и красиво!

Также не бойся выбирать декоративные камни или банты — на изысканное мероприятие они пригодятся.

Мягкие балетки

Балетки уже успели стать любимцами, потом их возненавидели, а потом — снова вернулись к стильным вариациям.

В этом году следует выбирать мягкие балетки из кожи или сетки в светлых и нейтральных цветах.

Такая обувь также подходит к любому образу, так что смело вноси эту покупку в месячный бюджет!

Кстати, о балетках: раньше мы рассказывали тебе, как стилизовать свой образ и с чем носить балетки в этом сезоне.

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