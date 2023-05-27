Лето на улице — доставай босоножки! Трендовые модели летней обуви 2023 года

Когда жара на улице — хочется снять с себя больше лишнего. Особенно когда речь идет об обуви. Так что, если уж и врываться в лето 2023, то только в трендовых и красивых босоножках! Какие босоножки модные в этом сезоне — рассказываем дальше.
В этом году дизайнеры не только вдохновлялись модными моделями, но и создавали новые дизайны — и яркие, и лаконичные.
Среди основных можно встретить и модели в белых цветах, тиснение под кожу, квадратные формы и интересные каблуки. Главный тренд — танкетка, уже несколько лет не покидающий полок магазинов.
Для тех, кто любит спортивный стиль и удобство, на смену кроссовкам придет летний вариант — босоножки на танкетке. В этом году следует отдавать предпочтение обуви, выполненной из текстиля.
Также обрати внимание на принты, застежки, липучки и необычные объемные ремешки.
Фото: obuv_shick/Instagram
Эти красивые остроносые босоножки точно заполонят гардеробы красавиц и модниц! Открытая пятка на невысоком каблуке придаст легкости, а удобство модели точно удовлетворит каждую.
Среди разновидности слингбеков можно также выделить уже известные нам туфли на маленьком каблуке, известные как kitten-heels.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Zara | Bershka | H&M | Mango | CK та ін. (@ali_store.ua)
Допис, поширений Zara | Bershka | H&M | Mango | CK та ін. (@ali_store.ua)
Что-то от домашнего комфорта и изысканного выхода на красную дорожку. Такие ассоциации вызывают мюли в современных вариантах.
Модели на каблуке с открытым квадратным носком стали культовыми. Особо обрати внимание на дизайн: в тренде остаются стеганные и плетеные модели.
Модели на каблуке с открытым квадратным носком стали культовыми. Особо обрати внимание на дизайн: в тренде остаются стеганные и плетеные модели.
Если хочешь что-то на низком каблуке, тогда для тебе созданы мюли с закрытым и заостренным носком.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ЖІНОЧЕ ВЗУТТЯ / СУМКИ / УКРАЇНСЬКИЙ БРЕНД (@bag_intent_shoes)
Допис, поширений ЖІНОЧЕ ВЗУТТЯ / СУМКИ / УКРАЇНСЬКИЙ БРЕНД (@bag_intent_shoes)
На каблуке или без, босоножки с тонкими ремешками также остаются в моде.
Минимализм на ножке зрительно уменьшает ее, удлиняет и делает внешний вид легким и неприхотливым. К тому же летом такие модели становятся не только украшением, но и потребностью.
Обувь может быть выполнена из разных материалов: от кожи до шнурков. Такие ремешки можно завязать на ноге, а обувать под легкое платье или шорты.
И здесь можно также экспериментировать со стилем и материалами. Ведь можно выбрать как спортивный вариант плетеной платформы, так и более привычные — каблуки и платформа с обнаженной пяткой и ремешком на ноге.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Магазин жіночого взуття ???????? (@_best_shoess.ua_)
Допис, поширений Магазин жіночого взуття ???????? (@_best_shoess.ua_)
Такие “декоративные” босоножки с камешками или цепочками на ноге снова возвращаются в моду.
Если такой вариант не хочется покупать, тогда можно использовать браслет на ножку в сочетании с босоножками — получится интересно и красиво!
Также не бойся выбирать декоративные камни или банты — на изысканное мероприятие они пригодятся.
Фото: fashion_from_helga/Instagram
Балетки уже успели стать любимцами, потом их возненавидели, а потом — снова вернулись к стильным вариациям.
В этом году следует выбирать мягкие балетки из кожи или сетки в светлых и нейтральных цветах.
В этом году следует выбирать мягкие балетки из кожи или сетки в светлых и нейтральных цветах.
Такая обувь также подходит к любому образу, так что смело вноси эту покупку в месячный бюджет!
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Допис, поширений Nana (@n_______poco)
Кстати, о балетках: раньше мы рассказывали тебе, как стилизовать свой образ и с чем носить балетки в этом сезоне.
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