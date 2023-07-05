Плетеная, карго и другие: подборка трендовых сумок на лето 2023 от Андре Тана

Правильно подобранный аксессуар — это важное дополнение к стильным образам. И одним из самых популярных и практичных является именно сумка.

Одна правильно подобранная сумка может радикально изменить настроение лука, — отмечает модельер Андре Тан. В своем Instagram он рассказал, на какие модели стоит обратить внимание в этом сезоне. Подробнее об этом — в материале.

Трендовые сумки на лето 2023

Плетеный таут

Пожалуй, у многих такие сумки вызывают ассоциации с отдыхом на море, навевают спокойствие и легкость, даже в моменты, когда ты находишься в многомиллионном и шумном городе.

Сейчас также смотрят

Модельер говорит, что оптимальным выбором на этот сезон будет крепкий плетеный таут, куда с легкостью поместится все необходимое и даже немного больше.

Поясная сумка

Это сочетание стиля и удобства. Такая сумка идеально подойдет для тех, кто любит погулять, не держа в руках ничего.

Кстати, поясные сумки бывают не только спортивные. Сейчас есть много вариантов, которые прекрасно можно комбинировать с платьями и юбками.

Сумка-седло

Это уже классический тип сумки с ковбойскими нотками, не теряющий актуальности.

В этом сезоне на пике моды будут как большие, так и компактные сумки-седла, — отмечает Андре Тан. И добавляет, что цветовая гамма может быть абсолютно любая: от традиционного коричневого до ярко-зеленого или розового.

Цветочные мотивы на сумках

Цветочный принт является настоящим воплощением лета, красоты и женственности. Такая сумка придаст твоему образу свежести, яркости и бодрости в гардеробе.

Но модельер предупреждает о важности умело сочетать их. Он советует избегать слишком сложных комбинаций различных рисунков в одном образе, чтобы не перегрузить его.

Сумка карго

Карго — это стиль, который не так давно стал популярным и продолжает удерживать передовые позиции. Сумки с объемными карманами не стали исключением и мгновенно стали трендом этого лета.

Чтобы этот аксессуар не перегружал твой образ в летний период, Андре Тан советует отдавать предпочтение мини-версиям таких сумок из нейлона или просторным таутам из натурального хлопка.

Ранее мы рассказывали о трендах макияжа на лето 2023.

Подписывайся на Telegram Вікна-новини и следи за последними новостями!