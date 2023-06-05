Красота — это всегда о принятии себя и своей внешности полностью такими, какими нас создала природа. Иногда мы любим подчеркивать природную красоту: косметикой, косметологическими процедурами.

Что будет в тренде этим летом и на какие детали стоит обратить внимание, советует стилистка Маргарита Мурадова.

Тренды макияжа на лето 2023

В общем, мода все больше приближается к минимализму в макияже. Стилистка Маргарита Мурадова выделила несколько трендов, которые являются не только актуальными, но и свежими и красивыми.

Гламурный блеск

Увлажненные веки и губы, щеки, нос — все это выглядит очень интересно и по-новому. Стилистка советует обратить внимание именно на нанесение увлажняющего блеска на губы и веки.

— На нынешнем Met Gala Билли Айлиш хорошо сочетала вечерний макияж с блестящими веками, — приводит пример Мурадова.

Чистая кожа и розовая Барби: подборка бьюти-трендов на лето 2023 / 3 Фотографии

Стилизованные брови

Окрашенные, украшенные, оформленные брови и с блестками — все это о летнем тренде 2023 года!

Конечно, такой стиль скорее для экспериментаторов, однако для отражения внутреннего мира это — идеальный вариант.

Чистая кожа и розовая Барби: подборка бьюти-трендов на лето 2023 / 3 Фотографии

Пастельные тени

Трендом этого года однозначно есть и пастельные цвета — как в одежде, так и в макияже. Пастельные тени разных цветов могут удачно сочетаться с азиатским типом внешности.

— Главное здесь — не переусердствовать с акцентами. Лучше такие тени использовать соло, без яркого макияжа губ или румян.

В таком макияже советую сочетать пастельные тени с блестящими, увлажненными губами — говорит стилистка.

Розовая барби или Barbiecore

Розовый мейк-ап в одном стиле — просто находка этого сезона! Используется только один розовый тон на все лицо: сначала красят губы, а затем пальцем растушевывают цвет на веках и щеках.

Чистая кожа и розовая Барби: подборка бьюти-трендов на лето 2023 / 4 Фотографии

Underpainting макияж

Этот тренд уже знаком нам. Ранее его активно использовали звезды Голливуда, возвращаются к нему и сейчас.

Смысл состоит в том, что активный контуринг лица наводится перед основным макияжем. После этого добавляется тональный крем, придающий лицу естественности.

Чистая кожа

Отсутствие макияжа на коже — однозначно тренд! Ведь летом очень не хочется покрывать свою кожу слоем косметических средств.

Хочется легкости, свежести и чистоты: поэтому увлажненная и ухоженная кожа является идеальным летним вариантом.

Глаза, наведены каялом

Египетский взгляд — так ещё можно назвать тренд на макияж этим летом. Благодаря неосторожному подведению черным карандашом глаз, можно добиться визуального увеличения глаза.

В то же время, здесь снова нужно помнить о балансе: если наводить глаза, то тогда не акцентировать на губах, румянах и ресницах.

Как делать ежедневный легкий макияж, можешь прочесть в нашем другом материале.

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