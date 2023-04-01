Натуральные и ухоженные брови до двух месяцев — мастер рассказала все, что тебе нужно знать о ламинировании бровей

Сфера красоты и услуг развивается очень быстро. Каждый день появляются новые процедуры, которые помогают нам выглядеть лучше и тратить на это меньше времени. Одной из самых популярных процедур ухода за собой является ламинирование бровей. Кому можно делать ламинирование и зачем? Какие преимущества и недостатки есть у этой процедуры? Обо всем этом читай подробно в нашем эксклюзиве.

Ламинирование бровей: что это и почему эта процедура так популярна

О ламинировании бровей, причинах популярности услуги, преимуществах и недостатках рассказала мастер и основательница студии красоты Валерия Иванченко.

Ламинирование бровей — это долговременная укладка волосков и их закрепление в нужном направлении. Такая процедура обеспечивает глубокий уход, восстановление и мгновенное улучшение внешнего вида бровей.

Сейчас также смотрят

После ламинирования на макияж уходит гораздо меньше времени, ведь брови уже ухожены. И этот эффект держится до двух месяцев. Поэтому его все чаще выбирают те, кто хочет меньше времени тратить на сборы по утрам.

Ламинирование появилось недавно, все началось с биофиксации бровей. Процедура выполнялась теми же веществами, что и ламинирование сейчас.

Причина популярности очень проста — в первую очередь это натуральность, продолжительность процедуры до 40 минут, умеренная цена, палитра красок под разный тип кожи и волос, — рассказывает мастер Валерия Иванченко.

Кому можно делать ламинирование бровей

Наша мимика в первую очередь связана с бровями. Поэтому люди часто обращают на них внимание. Из-за этого многие женщины прибегают к длительному укладыванию бровей. Но всем ли подходит эта процедура?

Ламинирование бровей подходит как обладательницам непослушных и достаточно жестких волосков бровей, так и тем, кто имеет узкую форму бровей и хочет сделать их шире, придать объем.

Чаще всего в сыворотках присутствуют следующие компоненты:

гидролизованный кератин;

токоферол;

пантенол;

натуральные масла;

коллаген.

Противопоказания к ламинированию бровей:

Наличие офтальмологических и кожных заболеваний.

Герпес.

Конъюнктивит.

Инфекции.

Механические повреждения кожи.

Беременным женщинам, женщинам во время лактации.

Как делают ламинирование бровей пошагово

Подготовиться к процедуре ты можешь самостоятельно. Если у тебя сухая кожа — можешь сделать скрабирование бровей за несколько дней до процедуры. Ламинирование бровей длится 40-60 минут. Эффект держится 1-2 месяца.

Очищение кожи. Мастер очищает кожу и зону ламинирования от косметики, грязи и другого. Затем наносят первый состав для ламинирования, он является фиксатором и осветлителем бровей. Далее наносят второй состав для нейтрализации цвета и фиксации. Затем мастер создает правильную архитектуру бровей. Выбор краски — под тип кожи или цвет волос. Нанесение краски, смывание. Коррекция бровей воском или пинцетом. Фиксация бровей.

Побочные реакции и ограничения

Среди побочных реакций от ламинирования бровей могут быть следующие:

Аллергия на сыворотку или фиксирующий состав. Попроси мастера сделать тест на коже. Повышение ломкости волосков (если процедуру делать чаще, чем раз в два месяца). Если ты используешь в уходе ретинол, лучше всего отказаться от коррекции воском. При восковой эпиляции, кроме волосков, с кожи удаляется поверхностный слой клеток. Это может быть очень травматично для кожи, потому что ретинол сам удаляет значительное количество клеток.

Может ли ламинирование испортить зрение

Если компонент одного из средств ламинирования попал в глаз, необходимо просто сразу его промыть, возможно будет покраснение склера. Если воск попадет на ресницы, его можно сразу убрать маслом.

Всегда проверяй сертификацию мастера и материалы, с которыми он / она работает. Смотри работы перед визитом. Ну и, конечно, нежелательно делать такую процедуру без профильного обучения, — говорит мастер.

Как ухаживать за бровями после ламинирования

Сразу после процедуры ламинирования рекомендуется сутки не мочить брови, не тереть их. После умывания лучше расчесывать брови каждый раз щеточкой по направлению роста.

Для умывания лучше отдать предпочтение средствам, которые не содержат сульфатов. Для поддержания эффекта можно каждый вечер наносить тонким слоем питательное масло для бровей.

Во влажную и дождливую погоду нужно укладывать брови гелем или тушью, чтобы они не потеряли красивый вид.

Раньше мы рассказывали, как действуют процедуры для волос — кератин и ботокс.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!