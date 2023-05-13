Легко, быстро и нежно! Идеи макияжа на каждый день

Наверное, все женщины хотят сиять каждый день, излучать позитивную энергию и получать комплименты. Но на самом деле после сна мы не выглядим так свежо и красиво, как в фильмах. Поэтому приходится использовать женские секреты и силу ежедневного макияжа.

Макияж на каждый день должен быть универсальным и подходить для всех случаев, а главное — он не должен занимать много времени. Преимущественно для такого макияжа выбирают нюдовые и пастельные оттенки теней и помад. Мы расскажем тебе о главных тенденциях повседневного макияжа.

Нюдовый макияж на каждый день

Основная задача повседневного макияжа — обеспечить идеальный тон кожи, подчеркнуть глаза, губы или брови. Первое, что нужно сделать, — очистить кожу лица и увлажнить ее.

Визажистка Луиза Милованова поделилась идеей макияжа каждый день. Девушка отмечает, что сначала нужно выровнять тон лица. Использовать для этого тональный крем того оттенка, который больше всего подходит тебе. Нанести крем на руку, а затем с помощью кисточки — на лицо.

Далее наступает черед консилера: наносить на зону синяков под глазами и носогубную складку. Растушевать пальцем, а также кисточкой при необходимости.

Визажистка акцентирует, что для повседневного макияжа можно использовать коричневые туши для ресниц, ведь так ресницы выглядят более натуральными.

Затем нанести светло-коричневые тени на нижнее веко. НоЛуиза говорит, что не стоит этого делать, если у тебя слишком сильные синяки под глазами. Также нанести тени на верхнее веко. Не забыть использовать румяна: оранжевые, персиковые или нежно-розовые. Обязательно нанести на нос. Все хорошо растушевать.

Накрасить брови естественным оттенком карандаша, теней для бровей или помадки. На губы нанести коричневую помаду и растушевать пальцем так можно визуально добавить объема. Закрепить макияж небольшим слоем пудры.

Макияж на каждый день: добавь сияние

Всегда, прежде чем делать макияж, нужно очистить и увлажнить кожу лица. Нанести тон, накрасить брови. Для этого макияжа можно использовать светлые тени с блестками, так можно придать яркости глазам. А на солнце такие тени будут сиять. Кроме этого вместе с румянами можно нанести хайлайтер на зону под бровями и скулы, немного на нос и линию верхней губы.

Не забыть накрасить ресницы и губы в нежный оттенок: розовый или коричневый.

Также есть один полезный продукт, который поможет сохранить время при нанесении повседневного макияжа — румяна-карандаш. Этот продукт может заменить румяна, помаду и тени. Это поможет сделать макияж в одном оттенке, значительно экономит время и косметику.

Макияж на каждый день: образ Кендалл Дженнер

Визажист Луиза Милованова рассказывает, как повторить трендовый нежный повседневный макияж от известной модели Кендалл Дженнер.

Сначала нужно подготовить лицо — очистить и увлажнить. Нанести тональный крем на лицо и растушевывать влажным бьюти-блендером снизу вверх. Консилером накрасить участок под глазами и веки. Припудрить зону под глазами и веками, а также лоб, щеки и подбородок.

Взять большую кисточку, сплюснуть ее и нанести бронзер на скулы и глаза, растушевать и “вытянуть” к кончикам бровей. Взять меньшую кисточку и прокрасить бронзером нос, но не сначала, а от середины. Также нанести бронзер на кончик носа. Белыми тенями провести линию по центру носа и растушевать.

Добавить розовые румяна на щечки. Снова использовать белые тени и подчеркнуть скулы. Далее нужно причесать и прокрасить брови. Тенями коричневого оттенка накрасить нижнее и верхнее веко. Продублировать движения более темным коричневым цветом. Накрасить верхние и нижние ресницы.

Карандашом для глаз черного цвета можно прокрасить верхнюю слизистую, чтобы ресницы казались более густыми.

Сделать контур губ нюдовым карандашом, при этом выйти за контур. Нанести на губы помаду и добавить блеск для губ.

Самым главным этапом любого макияжа является чистая кожа. За ней нужно правильно ухаживать, чтобы не было сыпей и раздражений. Ранее мы рассказывали, как ухаживать за кожей лица каждый день.

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