Легко, швидко та ніжно! Ідеї макіяжу на кожен день

Напевно, усі жінки хочуть сяяти щодня, випромінювати позитивну енергію та отримувати компліменти. Але насправді після сну ми не маємо такий свіжий та красивий вид, як у фільмах. Тому доводиться використовувати жіночі секрети та силу повсякденного макіяжу.

Макіяж на кожен день має бути універсальним та пасувати до всіх випадків, а головне — він не повинен займати багато часу. Переважно для такого макіяжу вибирають нюдові та пастельні відтінки тіней та помад. Ми розповімо тобі про головні тенденції повсякденного макіяжу.

Нюдовий макіяж на кожен день

Основне завдання повсякденного макіяжу — забезпечити ідеальний тон шкіри, підкреслити очі, губи чи брови. Найперше, що треба зробити, — очистити шкіру обличчя та зволожити її.

Візажистка Луїза Мілованова поділилася ідеєю макіяжу на кожен день. Дівчина наголошує, що спершу треба вирівняти тон обличчя. Використовувати для цього тональний крем того відтінку, який найбільше тобі личить. Нанести крем на руку, а потім за допомогою пензлика — на обличчя.

Далі настає черга консилера: наносити на зону синців під очима та носогубну складку. Розтушувати пальцем, а також пензликом за необхідності.

Візажистка акцентує, що для повсякденного макіяжу можна використовувати коричневі туші для вій, адже так вії виглядають більш натуральними.

Потім нанести світло-коричневі тіні на нижнє повіко. Утім, Луїза каже, що не варто цього робити, якщо в тебе надто сильні синці під очима. Також нанести тіні на верхнє повіко. Не забути використати рум’яна: помаранчеві, персикові чи ніжно-рожеві. Обов’язково нанести на ніс. Усе добре розтушувати.

Нафарбувати брови природним відтінком олівці для брів, тіней чи помадки. На губи нанести коричневу помаду та розтушувати пальцем, так можна візуально додати об’єму. Закріпити макіяж невеликим шаром пудри.

Макіяж на кожен день: додай сяйва

Завжди, перед ти як робити макіяж, треба очистити та зволожити шкіру обличчя. Нанести тон, нафарбувати брови. Для цього макіяжу можна використати світлі тіні з блискітками, так можна додати яскравості очам. А на сонці такі тіні сяятимуть. Крім цього разом з рум’янами можна нанести хайлайтер на зону під бровами та вилиці, трішки на ніс та лінію верхньої губи.

Не забути нафарбувати вії та губи у ніжний відтінок: рожевий або ж коричневий.

Також є один корисний продукт, який допоможе зберегти час при нанесенні повсякденного макіяжу — рум’яна-олівець. Цей продукт може замінити рум’яна, помаду та тіні. Це допоможе зробити макіяж в одному відтінку, значно економить час та косметику.

Макіяж на кожен день: образ Кендалл Дженнер

Візажистка Луїза Мілованова розповідає, як повторити трендовий ніжний повсякденний макіяж від відомої моделі Кендалл Дженнер.

Спершу треба підготувати обличчя — очистити та зволожити. Нанести тональний крем на обличчя та розтушувати вологим б’юті-блендером знизу до гори. Консилером профарбувати ділянку під очима та повіки. Припудрити зону під очима та повіки, а також чоло, щоки та підборіддя.

Взяти великий пензлик, сплюснути його та нанести бронзер на вилиці та очі, розтушувати та “витягнути” до кінчиків брів. Взяти менший пензлик та профарбувати бронзером ніс, але не спочатку, а від середини. Також нанести бронзер на кінчик носа. Білими тінями провести лінію по центру носа та розтушувати.

Додати рожеві рум’яна на щічки. Знову використати білі тіні та підкреслити вилиці. Далі треба причесати та профарбувати брови. Тінями коричневого відтінку нафарбувати нижнє та верхнє повіко. Продублювати рухи темнішим коричневим кольором. Нафарбувати верхні та нижні вії.

Олівцем для очей чорного кольору можна профарбувати верхню слизову, щоб вії здавалися густішими.

Зробити контур губ нюдовим олівцем, при цьому вийти за контур. Нанести на губи помаду та обов’язково додати блиск для губ.

Найголовнішим етапом будь-якого макіяжу є чиста шкіра. За нею треба правильно доглядати, щоб не було висипів та подразнень. Раніше ми розповідали, як доглядати за шкірою обличчя щодня.

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