Молочко, сироватка чи флюїд — як розібратись у косметичних засобах та правильно їх підібрати

Косметичні магазини пропонують широкий вибір засобів для догляду за обличчям. Вони відрізняються за призначенням, формою, текстурою, цінниками та брендами.

Але як розібратись у цьому розмаїтті гелів, пінок, кремів, флюїдів, сироваток та тоніків? Дерматовенеролог Ярослав Лата розповів виданню LIGA.net, як правильно підібрати косметичні засоби для свого типу шкіри та чому варто звертати увагу на пакування.

Етапи догляду за шкірою

Загалом людям до 25 років, які не мають проблем зі шкірою, можна обмежитись лише двома косметичними засобами:

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Для очищення — гель, пінка, молочко. Вони прибирають надлишок шкірного сала та бруд, які накопичились на шкірі протягом дня.

— гель, пінка, молочко. Вони прибирають надлишок шкірного сала та бруд, які накопичились на шкірі протягом дня. Для зволоження — крем, флюїд. Вони відновлюють ліпідну мантію та мікробіом шкіри.

Однак чим дорослішою стає людина, тим більш видимими стають такі прояви як: пігментація, зморшки, судинна сітка тощо. Крім цього, зміни гормонального фону, наприклад, під час вагітності, також можуть впливати на вигляд шкіри жінки.

У такому випадку між очищенням та зволоженням потрібно додати ще два етапи:

Тонізація — тонік допомагає косметичним засобам глибше проникати у шкіру.

— тонік допомагає косметичним засобам глибше проникати у шкіру. Сироватка — цей засіб містить високу концентрацію активних інгредієнтів, корисних для шкіри.

Як обрати косметику для догляду за шкірою

Очищення

Тут є кілька варіантів форми засобів для очищення шкіри, на які варто звернути увагу:

Пінка — пухирці повітря мінімізують концентрацію засобу. Тому така форма забезпечує ніжне очищення чутливої та сухої шкіри. Молочко — розчин ліпідів, який міститься в засобі, не пересушує шкіру. Тож така форма також підходить для чутливої та сухої шкіри; Гель — забезпечує інтенсивніше очищення, розщеплюючи та прибираючи залишки шкірного сала. Гелі з ефектом скрабу — такі засоби містять механічні часточки бамбука, глини, пропіленгліколю, кісточок абрикосів тощо. Вони, окрім змиття бруду, також прибирають шар змертвілих клітин.

Дуже часто в такі засоби додають кислоти, як гліколева чи молочна. Через кисле середовище вони мають антибактеріальний ефект та можуть хімічно відлущувати шар змертвілих клітин, — пояснює лікар.

Однак зверни увагу, що гелі з ефектом скрабу — це агресивне очищення, яке людям з нормальною шкірою можна використовувати лише до трьох разів на тиждень. Найкраще такі засоби підійдуть для власників товстої нечутливої шкіри з широкими порами.

Інколи міцелярну воду також сприймають, як засіб для очищення. Однак головне її завдання — прибирання поверхневого шару бруду та косметики зі шкіри, а не глибоке очищення.

Тонізація

Тонік можна використовувати одразу після очищення, хоч це й не обов’язковий етап догляду за шкірою.

Основна його функція — відновлення pH шкіри. Тому тоніки мають у складі слабкі розчини тих активних інгредієнтів, які є у зволожувальних засобах.

Є тоніки, які можуть замінити крем. Завдяки ліпідам у складі вони здатні зволожити шкіру. Ці засоби підійдуть людям, які не люблять відчуття косметики на шкірі.

Натомість тонік легкий за формою, відтак — невідчутний, — каже експерт.

Сироватка

Види сироватки потрібно розділити за типом шкіри:

Нормальна шкіра — сироватки з гіалуроновою кислотою легко зволожують шкіру без закупорювання пор. Чутлива шкіра — підійдуть засоби з рослинними екстрактами (гінкго білобою, центеллою), ніацинамідом, вітамінами А та Е, а також екстрактами виноградних кісточок, пальм та горіхів (макадамії, жожоба). Вони заспокоюють шкіру. Жирна, комбінована та проблемна шкіра — сироватки з вітаміном С, молочною та гліколевою кислотою, альфа-, бета-, гідроксикислотами підсушують шкіру завдяки кислому середовищу.

Зволоження

Креми також бувають різними. Глобально їх можна поділити на ті, які підходять людям із сухою шкірою, та ті, які потрібні для жирної та комбінованої шкіри.

Перші мають щільну текстуру, а в складі зазвичай є гліцерин, вазелін та масла (какао, жожоба, оливи, кісточок винограду, абрикосу, персика тощо).

А другі мають текстуру, що тане на обличчі під дією температури тіла. Таким чином вони легші та не створюють відчуття плівки на шкірі.

Окремо поговоримо про флюїди — розчини активних інгредієнтів у водній основі. Найкраще вони підходять людям з дуже жирною шкірою, адже речовина легко випаровується та не залишає масних слідів на обличчі.

Небезпечні інгредієнти в косметичних засобах

Лікар наголошує, що читати етикетки на косметичних засобах — дуже важливо. Це допоможе уникнути розчарування в покупці та запобігти небажному результату.

Якщо в тебе чутлива шкіра, схильна до розвитку атопічного дерматиту, розацеа, екземи, куперозів чи алергії, тобі варто уникати контактних алергенів, які можуть ховатись у деяких косметичних засобах.

U.S. Food and Drug Administration (FDA) до них зараховує:

барвники (D&C Yellow #11, #5, FD&C Blue #1);

(D&C Yellow #11, #5, FD&C Blue #1); формальдегідні вивільнювачі (бронополь, діазолідініл сечовина, DMDM гідантоїн, quaternium-15);

(бронополь, діазолідініл сечовина, DMDM гідантоїн, quaternium-15); сурфактанти (CAPB, SLS, SLES, ALS);

(CAPB, SLS, SLES, ALS); парабени (бутил-, етил-, метил-, пропилпарабен);

(бутил-, етил-, метил-, пропилпарабен); ланолін та похідні (ланолін, ланоліновий спирт, тваринний віск або жир — wool wax and fat), спирти;

(ланолін, ланоліновий спирт, тваринний віск або жир — wool wax and fat), спирти; подразливі консерванти (MCI, MIT).

Також людям з чутливою шкірою варто уникати сульфатів, які токсично діють на шкіру, агресивно розчиняючи бар’єрний та ліпідний шари.

Утім, якщо в тебе нормальна нечутлива шкіра, то можна не перейматись за парабени та сульфати. Адже їхня концентрація в доглядових засобах дуже низька.

Натомість усім людям незалежно від типу шкіри варто відмовитись від засобів, які містять:

Спирти (етанол, метанол, денатурований спирт, етиловий спирт). Вони можуть викликати подразнення навіть у людей з нормальним типом шкіри.

(етанол, метанол, денатурований спирт, етиловий спирт). Вони можуть викликати подразнення навіть у людей з нормальним типом шкіри. Вазелін — хоч і має зволожувальну функцію, він спричиняє парниковий ефект. Тому після змивання засобу шкіра втрачає багато вологи, яка накопичується між вазеліном та поверхнею шкіри. Засоби з вазеліном можуть викликати виражену сухість.

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