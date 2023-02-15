Здоров'я та краса

Молочко, сироватка чи флюїд — як розібратись у косметичних засобах та правильно їх підібрати

Олена Яковлєва, редакторка сайту 15 Лютого 2023, 21:00
Як обрати косметику для догляду за обличчям - поради лікаря
Фото: Pexels

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