Молочко, сыворотка или флюид — как разобраться в косметических средствах и правильно их подобрать

Косметические магазины предлагают широкий выбор средств по уходу за лицом. Они отличаются по назначению, форме, текстуре, ценникам и брендам.

Но как разобраться в этом разнообразии гелей, пенок, кремов, флюидов, сывороток и тоников? Дерматовенеролог Ярослав Лата рассказал изданию LIGA.net, как правильно подобрать косметические средства для своего типа кожи и почему следует обращать внимание на упаковку.

Этапы ухода за кожей

В целом людям до 25 лет, не имеющим проблем с кожей, можно ограничиться только двумя косметическими средствами:

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Для очищения — гель, пенка, молочко. Они убирают избыток кожного сала и грязь, которые накопились на коже в течение дня.

— гель, пенка, молочко. Они убирают избыток кожного сала и грязь, которые накопились на коже в течение дня. Для увлажнения — крем, флюид. Они восстанавливают липидную мантию и микробиом кожи.

Однако чем взрослее человек, тем более видимыми становятся такие проявления как: пигментация, морщины, сосудистая сетка и т.д. Кроме этого, изменения гормонального фона, например во время беременности, также могут влиять на вид кожи женщины.

В таком случае между очищением и увлажнением нужно добавить еще два этапа:

Тонизация — тоник помогает косметическим средствам глубже проникать в кожу.

— тоник помогает косметическим средствам глубже проникать в кожу. Сыворотка — это средство содержит высокую концентрацию активных ингредиентов, полезных для кожи.

Как выбрать косметику по уходу за кожей

Очищение

Здесь есть несколько вариантов формы средств для очищения кожи, на которые следует обратить внимание:

Пенка — пузырьки воздуха минимизируют концентрацию средства. Поэтому такая форма обеспечивает нежное очищение чувствительной и сухой кожи. Молочко — раствор липидов, который содержится в средстве, не пересушивает кожу. Такая форма также подходит для чувствительной и сухой кожи; Гель — обеспечивает более интенсивную очистку, расщепляя и убирая остатки кожного сала. Гели с эффектом скраба — такие средства содержат механические кусочки бамбука, глины, пропиленгликоля, косточек абрикосов и т.д. Они, кроме смывания грязи, также убирают слой омертвевших клеток.

Очень часто в такие средства добавляют такие кислоты как гликолевую или молочную. Из-за кислой среды они обладают антибактериальным эффектом и могут химически отшелушивать слой омертвевших клеток, — объясняет врач.

Однако обрати внимание, что гели с эффектом скраба — это агрессивное очищение, которое людям с нормальной кожей можно использовать только до трех раз в неделю. Лучше всего такие средства подойдут для обладателей толстой нечувствительной кожи с широкими порами.

Иногда мицеллярную воду также воспринимают как средство для очищения. Однако главная ее задача — убирание поверхностного слоя грязи и косметики из кожи, а не глубокая очистка.

Тонизация

Тоник можно использовать сразу после очищения, хотя это и не является обязательным этапом ухода за кожей.

Основная его функция — восстановление pH кожи. Поэтому тоники имеют в составе слабые растворы активных ингредиентов, которые содержатся в увлажняющих средствах.

Есть тоники, которые могут заменить крем. Благодаря липидам в составе они способны увлажнить кожу. Эти средства подойдут людям, не любящим ощущение косметики на коже.

В то же время тоник легкий по форме, следовательно, неощутимый, — говорит эксперт.

Сыворотка

Виды сыворотки нужно разделить по типу кожи:

Нормальная кожа — сыворотки с гиалуроновой кислотой легко увлажняют кожу без закупорки пор. Чувствительная кожа — подойдут средства с растительными экстрактами (гинкго белобой, центеллой), ниацинамидом, витаминами А и Е, а также экстрактами виноградных косточек, пальм и орехов (макадамии, жожоба). Они успокаивают кожу. Жирная, комбинированная и проблемная кожа — сыворотки с витамином С, молочной и гликолевой кислотой, альфа-, бета-, гидроксикислотами подсушивают кожу благодаря кислой среде.

Увлажнение

Кремы также бывают разными. Глобально их можно разделить на подходящие людям с сухой кожей и те, которые нужны для жирной и комбинированной кожи.

Первые имеют плотную текстуру, а в составе обычно есть глицерин, вазелин и масла (какао, жожоба, оливок, косточек винограда, абрикоса, персика и т.п.).

А другие имеют текстуру, тающую на лице под действием температуры тела. Таким образом, они легче и не создают ощущение пленки на коже.

Отдельно поговорим о флюидах — растворах активных ингредиентов в водной основе. Лучше всего они подходят людям с очень жирной кожей, ведь вещество легко испаряется и не оставляет масленых следов на лице.

Опасные ингредиенты в косметических средствах

Врач отмечает, что читать этикетки на косметических средствах очень важно. Это поможет избежать разочарования в покупке и предотвратить нежелательный результат.

Если у тебя чувствительная кожа, подверженная развитию атопического дерматита, розацеа, экземы, куперозов или аллергии, тебе следует избегать контактных аллергенов, которые могут скрываться в некоторых косметических средствах.

U.S. Food and Drug Administration (FDA) к ним причисляет:

красители (D&C Yellow #11, #5, FD&C Blue #1);

формальдегидные высвободители (бронополь, диазолидинил мочевина, DMDM гидрантаин, quaternium-15);

(D&C Yellow #11, #5, FD&C Blue #1); (бронополь, диазолидинил мочевина, DMDM гидрантаин, quaternium-15); сурфактанты (CAPB, SLS, SLES, ALS);

(CAPB, SLS, SLES, ALS); парабены (бутил-, этил-, метил-, пропилпарабен);

(бутил-, этил-, метил-, пропилпарабен); ланолин и производные (ланолин, ланолиновый спирт, животный воск или жир — wool wax and fat),

(ланолин, ланолиновый спирт, животный воск или жир — wool wax and fat), спирты ;

; раздражающие консерванты (MCI, MIT).

Также людям с чувствительной кожей следует избегать сульфатов, токсично действующих на кожу, агрессивно растворяя барьерный и липидный слои.

Впрочем, если у тебя нормальная нечувствительная кожа, то можно не переживать за парабены и сульфаты. Ведь их концентрация в средствах по уходу за кожей очень низкая.

Однако всем людям независимо от типа кожи следует отказаться от средств, содержащих:

Спирты (этанол, метанол, денатурированный спирт, этиловый спирт). Они могут вызвать раздражение даже у людей с нормальным типом кожи.

Вазелин — хоть и имеет увлажняющую функцию, он оказывает парниковый эффект. Поэтому после смывания средства кожа теряет много влаги, которая скапливается между вазелином и поверхностью кожи. Средства с вазелином могут вызвать выраженную сухость.

Здоровье кожи зависит от комплекса факторов. Читай, как ухаживать за кожей каждый день и каких ошибок следует избегать.

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