Молочко, сыворотка или флюид — как разобраться в косметических средствах и правильно их подобрать

Косметические магазины предлагают широкий выбор средств по уходу за лицом. Они отличаются по назначению, форме, текстуре, ценникам и брендам.
Но как разобраться в этом разнообразии гелей, пенок, кремов, флюидов, сывороток и тоников? Дерматовенеролог Ярослав Лата рассказал изданию LIGA.net, как правильно подобрать косметические средства для своего типа кожи и почему следует обращать внимание на упаковку.
В целом людям до 25 лет, не имеющим проблем с кожей, можно ограничиться только двумя косметическими средствами:
Однако чем взрослее человек, тем более видимыми становятся такие проявления как: пигментация, морщины, сосудистая сетка и т.д. Кроме этого, изменения гормонального фона, например во время беременности, также могут влиять на вид кожи женщины.
В таком случае между очищением и увлажнением нужно добавить еще два этапа:
Здесь есть несколько вариантов формы средств для очищения кожи, на которые следует обратить внимание:
Очень часто в такие средства добавляют такие кислоты как гликолевую или молочную. Из-за кислой среды они обладают антибактериальным эффектом и могут химически отшелушивать слой омертвевших клеток, — объясняет врач.
Очень часто в такие средства добавляют такие кислоты как гликолевую или молочную. Из-за кислой среды они обладают антибактериальным эффектом и могут химически отшелушивать слой омертвевших клеток, — объясняет врач.
Однако обрати внимание, что гели с эффектом скраба — это агрессивное очищение, которое людям с нормальной кожей можно использовать только до трех раз в неделю. Лучше всего такие средства подойдут для обладателей толстой нечувствительной кожи с широкими порами.
Иногда мицеллярную воду также воспринимают как средство для очищения. Однако главная ее задача — убирание поверхностного слоя грязи и косметики из кожи, а не глубокая очистка.
Тоник можно использовать сразу после очищения, хотя это и не является обязательным этапом ухода за кожей.
Основная его функция — восстановление pH кожи. Поэтому тоники имеют в составе слабые растворы активных ингредиентов, которые содержатся в увлажняющих средствах.
Есть тоники, которые могут заменить крем. Благодаря липидам в составе они способны увлажнить кожу. Эти средства подойдут людям, не любящим ощущение косметики на коже.
Есть тоники, которые могут заменить крем. Благодаря липидам в составе они способны увлажнить кожу. Эти средства подойдут людям, не любящим ощущение косметики на коже.
В то же время тоник легкий по форме, следовательно, неощутимый, — говорит эксперт.
Виды сыворотки нужно разделить по типу кожи:
Кремы также бывают разными. Глобально их можно разделить на подходящие людям с сухой кожей и те, которые нужны для жирной и комбинированной кожи.
Первые имеют плотную текстуру, а в составе обычно есть глицерин, вазелин и масла (какао, жожоба, оливок, косточек винограда, абрикоса, персика и т.п.).
А другие имеют текстуру, тающую на лице под действием температуры тела. Таким образом, они легче и не создают ощущение пленки на коже.
Отдельно поговорим о флюидах — растворах активных ингредиентов в водной основе. Лучше всего они подходят людям с очень жирной кожей, ведь вещество легко испаряется и не оставляет масленых следов на лице.
Врач отмечает, что читать этикетки на косметических средствах очень важно. Это поможет избежать разочарования в покупке и предотвратить нежелательный результат.
Если у тебя чувствительная кожа, подверженная развитию атопического дерматита, розацеа, экземы, куперозов или аллергии, тебе следует избегать контактных аллергенов, которые могут скрываться в некоторых косметических средствах.
U.S. Food and Drug Administration (FDA) к ним причисляет:
Также людям с чувствительной кожей следует избегать сульфатов, токсично действующих на кожу, агрессивно растворяя барьерный и липидный слои.
Впрочем, если у тебя нормальная нечувствительная кожа, то можно не переживать за парабены и сульфаты. Ведь их концентрация в средствах по уходу за кожей очень низкая.
Однако всем людям независимо от типа кожи следует отказаться от средств, содержащих:
Здоровье кожи зависит от комплекса факторов. Читай, как ухаживать за кожей каждый день и каких ошибок следует избегать.
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