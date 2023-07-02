Поговоримо про Old money: секрети стилю та як відтворити його, не маючи мільйонних статків

Одним із популярних стилів, який хочуть відтворювати як дівчата, так і хлопці, є Old money. Він стриманий, вишуканий, естетичний. Має простий, але водночас розкішний вигляд. Зараз часто можна побачити, як люди створюють свої образи, надихаючись цим стилем. Звісно, трішки перероблюючи його під себе та на сучасний лад.

Щоб створити образ Old money, не завжди треба витрачати тисячі гривень на речі відомих брендів. Можна надихнутися палітрою, головними елементами речей цього стилю, аксесуарами та створити образ зі свого одягу.

Ми розповімо про особливості стилю Old money та як поєднувати речі між собою, щоб виглядати аристократично.

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Стиль Old money: що це таке

Стиль Old Money асоціюють з багатими людьми. Він зародився серед родин з великими достатками, які мали відомі прізвища, титул, владу тощо. Ти демонструєш дорогий образ, але без масивних дорогих годинників, речей, які всіяні логотипами відомих брендів, яскравих елементів швидкоплинної моди.

Зараз завдяки соціальним мережам шириться тренд Тиха розкіш, який перегукується з Old Money. Але все ж вони мають відмінності.

Old Money — про мінімалізм, базові кольори, стриманість, про щось ділове та дипломатичне. До уваги беруться матеріали, з яких зроблені речі, та якість пошиття.

Однією з найпопулярніших представниць цього стилю, з якої досі беруть приклад, вважають принцесу Діану.

Крім цього, багато серіалів про багатіїв та їх спадкоємців також пропагували цей стиль. Наприклад, Блер Волдроф з серіалу Пліткарка.

Також варто розуміти філософію цієї концепції: у ній головний не лише якісний одяг та дорогий вигляд, а й манера триматися в оточенні, спосіб життя та хобі.

Усе це може створити аристократичний витончений образ навіть без великих статків.

Особливості стилю Old Money

У гардеробі цього стилю має бути багато базових речей, які добре поєднуються одне з одним: класичні штани, пуловери, сорочки, футболки, костюми, пальта класичного крою тощо.

Одяг містить в собі силуети, фактури, тканини, які не втрачають своєї актуальності з сезону в сезон.

Щоб зануритися в естетику “старих грошей”, не треба бути представником знатної родини чи мати великі кошти на банківських рахунках та купувати речі лише у відомих дорогих брендів. Насправді багато речей навіть з мас-маркету можуть створити естетику Old Money, головне — вміти поєднувати речі між собою.

Ти можеш поєднувати светри грубої в’язки, лаковані лофери та дербі, сорочки поло й тенісні спідниці, класичні штани, елегантні сукні стриманих кольорів та піджаки.

Не варто забувати про елементи одягу, які вказують на хобі представників багатих родин: тенісна спідниця — для гри в теніс, поло та штани — для гри у гольф, високі чоботи — для кінного спорту тощо.

Зараз велику популярність мають речі oversize — одяг широкого крою, в якому доволі зручно та комфортно. У стилі Old money переважають приталені силуети: сукні-футляри, приталені сорочки, ремені, штани та спідниці з високою талією.

Oversize може бути присутнім, але він має бути правильним, мати відповідний крій, враховувати параметри, а не просто висіти.

Адже цьому стилю також притаманні об’ємні светри, жакети з акцентом на плечі, чоловічі сорочки та блузи з об’ємними рукавами.

Основні речі гардероба Old Money:

класичні сорочки;

поло базових відтінків;

жакети у стилі Chanel;

тенісні спідниці;

штани зі стрілками;

футлярні сукні;

джемпери;

трикотажні жилети;

піджаки;

лофери;

туфлі з гострим носком;

з аксесуарів: намиста з перлами, шовкові стрічки, банти та стяжки для волосся, обідки на голову, не масивні каблучки, сережки, ланцюжки тощо.

Варто пам’ятати, що базою цього стилю є речі з натуральних тканин, які за умови правильного догляду можуть виглядати охайно навіть за кілька років. Також речі мають бути стриманими, без надто відвертих розрізів та короткої довжини.

Кольорова гамма стилю Old Money

У стилі Old Money немає яскравих кислотних відтінків. Речі завжди переважно класичних глибоких кольорів: багато білого, бежевого, чорного, коричневого, може бути присутній темно-зелений, темно-синій тощо.

Кольорова гама образу грає важливу роль. Якщо речі не поєднуються за відтінками, це може все зіпсувати. А якщо влучно підібрати відтінок сорочки та штанів, це навпаки може додати вартості речам.

Як чоловікам одягатися у стилі Old money

Old money популярний не лише серед жінок. Багато чоловіків також віддають перевагу цьому стилю.

Варто придивитися до одягу з традиційним і класичним кроєм, піджаків з вузькими лацканами, штанів з високою посадкою і прямими або злегка звуженими штанинами.

Віддавати перевагу таким кольорам: чорний, сірий, хакі, коричневий, темно-синій, білий, бежевий. Приглушені відтінки надають вишуканості образу. Використовувати аксесуари, які можуть підкреслити образ: класичні годинники, шовкові краватки або кишенькові хустинки, металеві запонки, шкіряні ремені.

Де брати натхнення на стиль Old money

Одним із популярних брендів, який випускає одяг у стилі Old money, є Ralph Lauren.

На їхньому сайті чи в Instagram можна знайти натхнення та ідеї для десятків образів у цьому стилі як для чоловіків, так і для жінок. У бренду навіть є дитячі колекції.

Інші бренди, що можуть тебе надихнути: The Row, Khaite, Max Mara, аксесуари від Hermès Kelly.

Також можна пробувати копіювати образи відомих особистостей, навіть тієї самої принцеси Діани. Можна брати ідеї з різних шоу та серіалів, крім Пліткарки, допоможе Секс у великому місті та героїня Шарлотта Йорк. Ще багато готових стильних образів можна знайти у соціальних мережах.

Завершенням будь-якого образу є макіяж. Він може бути, як у нейтральних відтінках, так і мати яскраві акценти. Раніше ми розповідали про тренди макіяжу на літо 2023.

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Головне фото: livia_auer/Instagram; chrisfraas/Instagram; barbiebrignoni/Instagram