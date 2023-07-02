Поговорим про Old money: секреты стиля и как воссоздать его, не имея миллионного состояния

Одним из популярных стилей, который хотят воссоздать как девушки, так и парни, является Old money. Он сдержанный, изысканный, эстетичный. Имеет простой, но в то же время роскошный вид. Сейчас часто можно увидеть, как люди создают свои образы, вдохновляясь этим стилем. Конечно, немного переделывая его под себя и на современный лад.

Чтобы создать образ Old money, не всегда нужно тратить тысячи гривен на вещи известных брендов. Можно вдохновиться палитрой, главными элементами этого стиля, аксессуарами и создать образ из своей одежды.

Мы расскажем об особенностях стиля Old money и как совмещать вещи между собой, чтобы выглядеть аристократично.

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Стиль Old money: что это такое

Стиль Old Money ассоциируется с богатыми людьми. Он зародился среди семей с большими достатками, у которых были известные фамилии, титул, власть и т.д. Ты демонстрируешь дорогой образ, но без массивных дорогих часов, вещей, усеянных логотипами известных брендов, ярких элементов быстротечной моды.

Сейчас благодаря социальным сетям распространяется тренд Тихая роскошь, который перекликается с Old Money. Но все же они имеют отличия.

Old Money — про минимализм, базовые цвета, сдержанность, он о чем-то деловом и дипломатичном. Учитываются материалы, из которых сделаны вещи, и качество пошива.

Одной из самых популярных представительниц этого стиля, с которой до сих пор берут пример, считают принцессу Диану.

Кроме этого, многие сериалы о богатых семьях и их наследниках также пропагандировали этот стиль. Например, Блэр Уолдроф из сериала Сплетница.

Также следует понимать философию этой концепции: в ней важна не только качественная одежда и дорогой вид, но и манера держаться в окружении, образ жизни и хобби.

Все это может создать аристократический утонченный образ даже без большого состояния.

Особенности стиля Old Money

В гардеробе этого стиля должно быть много базовых вещей, которые хорошо сочетаются друг с другом: классические брюки, пуловеры, рубашки, футболки, костюмы, пальто классического кроя и т.д.

Одежда содержит силуэты, фактуры, ткани, которые не теряют своей актуальности из сезона в сезон.

Чтобы погрузиться в эстетику “старых денег”, не нужно быть представителем знатной семьи или иметь большие средства на банковских счетах и покупать вещи только у известных дорогих брендов. На самом деле, многие вещи даже из масс-маркета могут создать эстетику Old Money, главное — уметь совмещать вещи между собой.

Ты можешь сочетать свитера грубой вязки, лакированные лоферы и дерби, рубашки поло и теннисные юбки, классические брюки, элегантные платья сдержанных цветов и пиджаки.

Не стоит забывать об элементах одежды, которые указывают на хобби представителей богатых семей: теннисная юбка — для игры в теннис, поло и штаны — для игры в гольф, высокие сапоги — для конного спорта и т.д.

Сейчас большой популярностью пользуются вещи oversize — одежда широкого кроя, в которой достаточно удобно и комфортно. В стиле Old money преобладают приталенные силуэты: платья-футляры, приталенные рубашки, ремни, брюки и юбки с высокой талией.

Oversize может присутствовать, но он должен быть правильным, иметь соответствующий крой учитывать параметры, а не просто висеть.

Ведь этому стилю также присущи объемные свитера, пиджаки с акцентом на плечи, мужские рубашки и блузы с объемными рукавами.

Основные вещи гардероба Old Money:

классические рубашки;

поло базовых оттенков;

жакеты в стиле Chanel;

теннисные юбки;

брюки со стрелками;

футлярные платья;

джемпера;

трикотажные жилеты;

пиджаки;

лоферы;

туфли с острым носком;

из аксессуаров: бусы с жемчугом, шелковые ленты, банты и резинки для волос, ободки на голову, не массивные кольца, серьги, цепочки и т.д.

Следует помнить, что базой этого стиля являются вещи из натуральных тканей, которые при правильном уходе могут выглядеть аккуратно даже через несколько лет. Также вещи должны быть сдержанными, без откровенных вырезов и короткой длины.

Цветовая гамма стиля Old Money

В стиле Old Money нет ярких кислотных оттенков. Вещи всегда преимущественно классических глубоких цветов: много белого, бежевого, черного, коричневого, могут присутствовать темно-зеленый, темно-синий и т.д.

Цветовая гамма образа играет немаловажную роль. Если вещи не подходят друг другу по цветам, это может все испортить. А если точно подобрать оттенок рубашки и брюк это наоборот может прибавить стоимости вещам.

Как мужчинам одеваться в стиле Old money

Old money популярен не только среди женщин. Многие мужчины также предпочитают этот стиль.

Стоит присмотреться к одежде с традиционным и классическим кроем, пиджакам с узкими лацканами, брюкам с высокой посадкой и прямыми или слегка суженными штанинами.

Предпочитать такие цвета: черный, серый, хаки, коричневый, темно-синий, белый, бежевый. Приглушенные оттенки придают изысканность образу. Использовать аксессуары, которые могут подчеркнуть образ: классические часы, шелковые галстуки или карманные платки, металлические запонки, кожаные ремни.

Где брать вдохновение на стиль Old money

Одним из популярных брендов, который выпускает одежду в стиле Old money, является Ralph Lauren.

На их сайте или в Instagram можно найти вдохновение и идеи для десятков образов в этом стиле как для мужчин, так и для женщин. У бренда даже есть детские коллекции.

Другие бренды, которые могут вдохновить тебя: The Row, Khaite, Max Mara, аксессуары от Hermès Kelly.

Также можно пробовать копировать образы известных личностей, даже той же принцессы Дианы. Можно брать идеи из разных шоу и сериалов, кроме Сплетницы, поможет Секс в большом городе и героиня Шарлотта Йорк. Еще много готовых стильных образов можно найти в социальных сетях.

Завершением любого образа является макияж. Он может быть как в нейтральных оттенках, так и иметь яркие акценты. Ранее мы рассказывали о трендах макияжа на лето 2023 года.

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Головне фото: livia_auer/Instagram; chrisfraas/Instagram; barbiebrignoni/Instagram