Autumn streetstyle: добірка стильних та зручних образів на осінній сезон

Осінь підкрадається завжди повільно. А от готуватися до неї слід заздалегідь. Якщо ти вже думаєш, який новий одяг купити, ми підібрали зручну та стильну добірку осіннього стритстайлу для чоловіків та жінок. Читай у нашому матеріалі, про streetstyle образи на осінь.

Стритстайл образи на осінь: стильний осінній одяг

Основа стритстайлу — зручність, стиль та простота. Зазвичай це базовий та легкопоєднуваний одяг. Зібрати таку капсулу досить просто і виходить дешевше, ніж купувати модні речі на сезон.

Базовий одяг виграє у тому, що він служить довго, коштує порівняно недорого та не виходить з моди. Адже, як відомо, мода — мінлива, а стиль — вічний.

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Основу такого гардероба складають чорний, білий, бежевий, коричневий колір. Вони легко поєднуються. А для урізноманітнення щоденних аутфітів можна використовувати аксесуари — сумки, ремені, капелюхи, окуляри тощо.

Жіночі образи на осінь: streetstyle

Осінні образи для чоловіків

Основу чоловічого стритстайл-гардеробу також складають чорний, коричневий, білий та бежевий кольори. Доповнити образ можна аксесуарами — рюкзак, кепка, годинник, окуляри тощо.

Раніше ми розповідали, яких кольорів краще уникати та як підібрати ідеальні для себе.

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