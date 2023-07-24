Рожевий? Однозначно так, але не лише він! Як створити образ у стилі Барбі

Ми дочекалися, напевно, найстильнішої та найяскравішої кінопрем’єри цього року! Нарешті у прокат вийшов фільм Барбі, й світ раптом став рожевого кольору!

Порожевіло все ще за кілька місяців до прем’єри, а інтернет заполонив тренд і хештег barbiecore. За хештегом барбікор можна знайти багато стильних луків, варіанти зачісок, макіяжу, манікюру, дизайну інтер’єрів тощо.

І безпосередньо у кінотеатри на показ фільму люди ходять у вбранні рожевого відтінку. Коли я ходила на Барбі, півзалу глядачів одяглися тематично. Це були як діти з батьками, так і компанії молодих хлопців та дівчат. Усім нам хочеться додати якоїсь яскравої фарби у сіру буденність. То чому б цього не зробити?

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Сьогодні ми поговоримо про стиль Барбі. Які кольори присутні в палітрі, окрім рожевого, як зробити макіяж та зачіску, а також, як одягнутися у стилі Барбі хлопцю — дізнаєшся в матеріалі.

Як одягатися у стилі Барбі

Кольорова палітра стилю Барбі

Ще взимку ми розбирали стиль Венздей. Серіал від режисера Тіма Бертона заполонив інтернет, а модниці втілювали образи головної героїні — темні, переважно чорні, з чіткими геометричними візерунками, стримані, з масивним взуттям.

Зараз скрізь рожевий, рожевий і ще трохи рожевого!

Звісно, головний колір у стилі Барбі — рожевий та його відтінки: від фуксії до пастельних. І, здається, у цьому випадку рожевого багато не буває, але варто не забувати й про інші кольори.

Стиль Барбі — це не лише про рожеве, це те, як ти бачиш світ і сприймаєш його. Це більше про безтурботність та романтичні мрії.

У палітрі стилю Барбі можна зустріти різні кольори: від ніжних до яскравих кислотних. На підтвердження тому — спортивні костюми Барбі та Кена, коли вони каталися на роликах.

Переважно речі Барбі бувають блакитного, лимонного, помаранчевого, жовтого, гірчичного, білого, бірюзового кольорів та різних пастельних відтінків.

Також використовуються принти: смужка, клітинка, зебра, горошок та багато інших.

Якщо ти думаєш, що в яскравому Барбіленді немає місця чорному кольору — помиляєшся! Він теж може бути яскравим! Речі чорного кольору прикрашають блискучі камінці та срібні й золоті елементи.

Важливі також фасони та силуети вбрання. У гардеробі однієї з улюблених ляльок дівчаток є багато топів, приталених суконь, пишних спідниць, комбінезонів, корсетів, спідниць різної довжини. Використовуються різні матеріали: шифон, мереживо, атлас, тонкий трикотаж, тафта, хутро тощо.

Щодо взуття — майже завжди це високі підбори.

Як зробити образ у стилі Барбі

Марго Роббі чудово зіграла Барбі на екрані й не гірше втілює образи ляльки у житті. На прем’єрах фільму в різних країнах актриса повторювала костюми та сукні ляльок Барбі із різних колекцій. Тому ми можемо навчитися одягатися у стилі Барбі у Марго Роббі.

Одним з незабутніх образів Марго Роббі в стилі барбі стала кастомна сукня Vivienne Westwood — аналогічна була на ляльці Barbie Enchanted Evening 1959 року. Роббі трохи осучаснила його, стилізувала за допомогою боа, оперних рукавичок та босоніжок зі стразами. А фінальним штрихом стали прикраси з перлами — сережки та чокер із трьома рядами намистин.

Це ми до чого? Ти можеш створити свій образ, подивившись на те, у що були одягнені ляльки. Барбі завжди були модницями, тому у них можна запозичити вже готові луки.

Одним із головних елементів гардероба Барбі є твідові костюми та сукні. Жакети кольору солодкої вати відмінно поєднуються не лише з сірими штанами, але й з блакитними джинсами. Використовуй білий топ як перший шар, що буде гарним фоновим контрастом.

Візьми на замітку: один рожевий костюм зі спідницею вб’є одразу двох зайців. Ти відповідатимеш тренду барбікор і вже матимеш готовий образ, над яким не треба довго сушити голову.

Взагалі, костюми-трійки зі спідницями — тренд, який тримається у топах кілька років. Дизайнери переосмислюють його по-новому, експериментуючи з матеріалами та кроєм. Зараз велику популярність набирають джинсові костюми.

До речі, про костюми! Ковбойське вбрання Барбі швидко розлетілося інтернетом! Його багато хто повторює. Для цього образу знадобляться широкі рожеві штани, жилет, білий капелюх і, звісно ж, рожева хустка на шию.

Пропонуємо тобі подивитися варіанти образів у стилі Барбі, можливо тебе щось надихне.

Образи у стилі Барбі: варіанти та ідеї

Рожевий? Однозначно так, але не лише він! Як створити образ у стилі Барбі / 11 Фотографій

Фото — скриншот відео з TikTok: elikaboen_ / dayanalangaro / gaelacollection

Як одягатися у стилі Барбі хлопцям

Багатьом може здатися, що стиль Барбі — не для чоловіків. Багато рожевого і таке інше. Але, по-перше, рожевий тренд барбікор можна добре впровадити в чоловічий гардероб. А по-друге, Кен не завжди одягався у рожеве. Переважно — у блакитні та білі відтінки. Також є багато спортивних елементів.

Пропонуємо подивитися варіанти образів у стилі Барбі для хлопців.

Рожевий? Однозначно так, але не лише він! Як створити образ у стилі Барбі / 5 Фотографій

Фото — скриншот з відео TikTok: nick.r.vaz / daveblaze24

Макіяж і зачіска в стилі Барбі

Зазвичай у ляльок Барбі рожеві губи, великі вії та тіні рожевого та блакитного відтінків. У фільмі Барбі носила легкий природний макіяж. Його ще можуть називати макіяж без макіяжу. Нафарбовані вії, ніжно-рожеві губи, рум’яна і, складається враження, що немає тіней. Але, найімовірніше, вони є, але бежевих відтінків. Також потрібно не забути про вирівнювання тону обличчя та хайлайтер.

Часто барбі можна побачити з розпущеним волоссям і легкими кучерями. Популярна також “мальвінка”, коли половина волосся збирається ззаду у хвостик. Можна заплітати об’ємні коси чи збирати високий хвіст.

Рожевий зараз усюди, але треба знайти відтінок, який ідеально личитиме само тобі. Раніше ми розповідали, як обирати кольори в одязі та на що звертати увагу.

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