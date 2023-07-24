Розовый? Однозначно да, но не только он! Как создать образ в стиле Барби

Мы дождались, наверное, самой стильной и яркой кинопремьеры в этом году! Наконец-то в прокат вышел фильм Барби, и мир вдруг стал розового цвета!

Причем порозовело все еще за несколько месяцев до премьеры, а интернет заполонил тренд и хештэг barbiecore. По хештэгу барбикор можно найти много стильных луков, варианты укладки, макияжа, маникюра, дизайны интерьеров и другое.

И непосредственно в кинотеатры на фильм люди ходят в нарядах розового оттенка. Когда я ходила на Барби, половина зала зрителей оделись тематически. Это были как дети с родителями, так и компании молодых парней и девушек. Всем нам хочется добавить какой-то яркой краски в серую обыденность. Так почему бы этого не сделать?

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Сегодня мы поговорим о стиле Барби. Какие цвета присутствуют в палитре, кроме розового, как сделать макияж и прическу, а также, как одеться в стиле Барби парню — узнаешь в материале.

Как одеваться в стиле барби

Цветовая палитра стиля

Еще зимой мы разбирали стиль Уэнсдей. Сериал от режиссера Тима Бертона заполонил интернет, а модницы воплощали ее образы — темные, преимущественно черные, с четкими геометрическими узорами, сдержанные, с массивной обувью.

Сейчас же повсюду розовый, розовый и еще немного розового!

Естественно, главный цвет в стиле Барби розовый и его оттенки: от фуксии до пастельных. И кажется в этом случае розового много не бывает, но стоит не забывать и о других цветах.

Стиль Барби — это не только о розовом, это том, как ты видишь мир и воспринимаешь его. Это больше о беззаботности и романтических мечтах.

В палитре стиля Барби можно встретить разные цвета: от нежных до ярких кислотных. В подтверждении тому спортивные костюмы Барби и Кена, когда они катались на роликах.

Преимущественно вещи Барби бывают голубого, лимонного, оранжевого, жёлтого, горчичного, белого, бирюзового цветов и разных пастельных оттенков.

Также используются принты: полоска, клетка, зебра, горошек и многие другие.

Если ты думаешь, что в ярком Барбиленде нет места черному цвету — ошибаешься! Он тоже может быть ярким! Вещи черного цвета украшают камни, а также сверкающие тона серебра и золота.

Важны также фасоны и силуэты нарядов. В гардеробы одной из любимых кукол девочек есть много топов, приталенных платьев, пышных юбок, комбинезонов, корсетов, юбок разной длинны. Используются разные материалы: шифон, кружево, атлас, тонкий трикотаж, тафта, мех и т.д.

Что касается обуви — почти всегда это высокий каблук.

Как сделать образ в стиле Барби

Марго Робби прекрасно сыграла Барби на экране и ни чуть не хуже воплощает образы куклы в жизни. На премьеры фильма в разных странах актриса повторяла костюмы и платья кукол Барби из разных коллекций. Поэтому мы можем поучиться одеваться в стиле Барби у Марго Робби.

Одним запоминающихся образов Марго Робби в стиле Барби стало кастомное платье Vivienne Westwood — аналогичное было на кукле Barbie Enchanted Evening 1959 года. Робби немного осовременила его, стилизовала с помощью боа, оперных перчаток и босоножек со стразами. А финальным штрихом стали украшения с жемчугом — серьги и чокер с тремя рядами бусин.

Это мы к чему? Ты можешь создать свой образ, посмотрев на то, во что были одеты куклы. Барби всегда были модницами, поэтому у них можно позаимствовать уже готовые луки.

Одним из главных элементов гардероба Барби являются твидовые костюмы и платья. Жакеты цвета сладкой ваты отлично сочетаются не только с серыми костюмными брюками, но и с голубыми джинсами. Используй белый топ в качестве первого слоя, что будет хорошим фоновым контрастом.

Возьми на карандаш: один розовый костюм с юбкой убьет сразу двух зайцев. Ты будешь соответствовать тренду барбикор, и это уже будет готовый образ, над которым не надо долго заморачиваться.

Вообще, костюмы-тройки с юбками — тренд, который держится в топах несколько год. Дизайнеры переосмысливают его по-новому, экспериментируя с материалами и кроем. Сейчас большой популярности набирают джинсовые костюмы.

Кстати, о костюмах! Ковбойский наряд барби быстро разлетелся по интернету! Его многие повторяют. Для этого образа понадобятся широкие розовые штаны, жилетка, белая шляпа и, конечно же, розовый платок на шею.

Предлагаем тебе посмотреть варианты образов в стиле Барби, возможно, тебя что-то вдохновит.

Образы в стиле Барби: варианты и идеи

Розовый? Однозначно да, но не только он! Как создать образ в стиле Барби / 11 Фотографий

Фото — скриншот видео с TikTok: elikaboen_ / dayanalangaro / gaelacollection

Как одеваться в стиле барби парням

Многим может показаться, что стиль Барби не для парней. Много розового и все такое. Но, во-первых, розовый тренд барбикор можно отлично внедрить в мужской гардероб. А во-вторых, Кен не всегда одевался в розовое. Преимущественно – это голубые и белые оттенки. Также много спортивных элементов. Предлагаем посмотреть варианты образов в стиле Барби для парней.

Розовый? Однозначно да, но не только он! Как создать образ в стиле Барби / 5 Фотографий

Фото — скриншот c вbдео TikTok: nick.r.vaz / daveblaze24

Макияж и прическа в стиле Барби

Обычно, на куклах Барби можно увидеть розовые губы, большие ресницы и тени розового и голубого оттенков. В фильме Барби носила легки естественный макияж. Его еще могут называть макияж без макияжа. Накрашены ресницы, нежно-розовый губы, румяна и, складывается впечатление, что нет теней. Но, скорее всего, они бежевых оттенков. Также нужно не забыть о выравнивании тона лица и хайлайтере.

Часто барби можно увидеть с распущенными волосами и легкими локонами. Популярна также “мальвинка”, когда половина волос собирается сзади в хвостик. Можно заплетать объёмные косы или собирать высокий хвост.

Розовый сейчас везде, но надо найти оттенок, который будет идеально подходит тебе. Ранее мы рассказывали, как выбирать цвета в одежде и на что обращать внимание.

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