Здоровье и красота

Розовый? Однозначно да, но не только он! Как создать образ в стиле Барби

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 июля 2023, 17:00
Тренд барбікор: що це таке і як одягатися у стилі Барбі
Фото: IMDb

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