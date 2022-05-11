Що робити, якщо у немовляти закисають очі? Радить лікарка-інфекціоністка

Закисають очі у новонародженого, а ти не знаєш, як краще діяти, щоб не нашкодити? Лікарка-інфекціоністка Олена Луцька розповіла, що робити в такому випадку.

Що робити, якщо у новонародженого закисають очі

Важливо: жодного самолікування та народної медицини.

У маленьких діток в очах можуть ніби стояти сльози. Сльоза — це нормально, адже слизова ока виробляє її постійно. Надлишок сліз має стікати через носослізний канал у ніс.

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Через те, що у дітей трьох – восьми місяців цей канал завузький, сльоза не потрапляє в ніс. Тому кількість слизу та ліпідів в оці збільшується. Це і є тим, що називають “кислячок в оці”.

Чим промивати очі новонародженому

Насправді використання якихось засобів недоречне. Для промивання очей немовляті підійде звичайна вода.

Наявність кисляків — норма. З ним додатково нічого робити не потрібно, лише змивати водою, коли вони утворюються.

Змоченим у кип’яченій теплій воді ватним диском можна легко змити кисляки з очей. Промивати слід у напрямку від зовнішнього кута до перенісся.

А от слухати бабусь та інших порадниць і закрапувати очі малюку соком алое, молоком чи навіть сечею не варто. Це небезпечно для здоров’я.

Коли носослізний канал розшириться (це відбудеться з часом), очі дитини перестануть закисати. Якщо ж закисання сильні, це може сигналізувати про інфекцію або навіть кон’юнктивіт.

У разі повторення запалень необхідно одразу звертатися до лікаря. Лікар може призначити бужування — маніпуляцію, яка розширює носослізний канал за допомогою маленького зонда.

Відвідати лікаря потрібно й у разі, якщо дитині більше ніж вісім місяців, а проблема закисання залишилась.

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