Что делать, если у младенца закисают глаза? Советует врач-инфекционист

Закисают глаза у новорожденного, а ты не знаешь, как лучше поступить, чтобы не навредить? Врач-инфекционист Елена Луцкая рассказала, что делать в таком случае.

Что делать, если у новорожденного закисают глаза

Важно: никакого самолечения и народной медицины.

У маленьких деток в глазах могут стоять слезы. Слеза — это нормально, ведь слизистая глаза производит ее постоянно. Избыток слез должен стекать через носослезный канал в нос.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Из-за того, что у детей трех – восьми месяцев этот канал слишком узкий, слеза не попадает в нос. Поэтому количество слизи и липидов в глазу увеличивается. Это и есть то, что называют “кислячок в глазу”.

Чем промывать глаза новорожденному

На самом деле использование каких-либо средств неуместно. Для промывания глаз новорожденному подойдет обычная вода.

Наличие кисляков — норма. С ними дополнительно ничего делать не нужно, только смывать водой, когда они образуются.

Смоченным в кипяченой и теплой воде ватным диском можно легко смыть кисляки с глаз. Промывать следует в направлении от наружного угла к переносице.

А вот слушать бабушек и других советчиц и закапывать глаза малышу соком алоэ, молоком или даже мочой не стоит. Это опасно для здоровья.

Когда носослезный канал расширится (это произойдет с течением времени), глаза ребенка перестанут закисать. Если же закисания сильные, это может сигнализировать об инфекции или даже конъюнктивите.

В случае повторения воспалений необходимо сразу обращаться к врачу. Врач может назначить бужирование — манипуляцию, расширяющую носослезный канал с помощью маленького зонда.

Посетить врача нужно и в случае, если ребенку больше восьми месяцев, а проблема закисания осталась.

Ранее мы рассказывали о десяти самых распространенных мифах о грудном вскармливании.