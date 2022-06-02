Мы не будем наблюдать, как страдают дети — фонд певицы Алиши Киз помогает пострадавшим от войны малышам

Вот уже почти 100 дней героического противостояния украинцев варварскому вторжению России. Но цена этой войны страшная. Начиная с 24 февраля, рашисты убили по меньшей мере 250 детей, а ранили ― почти вдвое больше.

Но мир не закрывает глаза на вопиющую несправедливость в центре Европы. Так, лауреатка Gremmy, американская певица и активистка Алиша Киз и ее фонд Keep a Child Alive одними из первых проявили солидарность с украинским благотворительным фондом Твоя опора и предложили свою поддержку, чтобы дети получили необходимую помощь.

Keep a Child Alive не будет стоять и наблюдать, как страдают дети. Это наша обязанность — объединиться и сделать все, что в наших силах, чтобы помочь детям, нуждающимся в нашей поддержке.

Для нас большая честь работать с фондом Твоя опора и обеспечивать детей из уязвимых категорий жизненно необходимыми ресурсами, ― комментирует коллаборацию CEO и исполнительный директор фонда Антонио Руиз Гименез.

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Keep a Child Alive уже передала украинцам гуманитарную помощь для домов ребенка, центров социально-психологической реабилитации детей и центров социальной поддержки детей и семей в разных регионах Украины.

Мы искренне благодарны Keep a Child Alive за их неравнодушие к сегодняшним событиям в Украине. Убеждены, что это только начало. И вместе мы сможем сделать большее. Ради детей, которые являются будущим нашей страны, ― рассказывает основательница БФ Твоя Опора Валерия Татарчук.

С начала полномасштабной войны фонд расширил спектр своей деятельности и стал оказывать гуманитарную помощь пострадавшим от военных действий детям, взрослому гражданскому населению и больницам.

Ранее известная актриса и модель Приянка Чопра поделилась историей девочки из Харькова и призвала свою аудиторию делать пожертвования в пользу UNICEF в Украине.