Шоу-биз

Мы не будем наблюдать, как страдают дети — фонд певицы Алиши Киз помогает пострадавшим от войны малышам

Елена Яковлева, редактор сайта 02 июня 2022, 22:30
Аліша Кіз та її фонд Keep a Child Alive допомагають українським дітям

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