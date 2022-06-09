Мы благодарны за то, что вы боретесь за свою свободу. Милла Йовович записала послание любви ко всем украинцам

Украину поддерживают все больше и больше людей по всему миру: политические деятели, певцы, актеры, кинорежиссеры, художники и т.д. Все они на нашей стороне.

Милла Йовович — американская актриса украинского происхождения записала послание любви ко всем украинцам.

В своем обращении она поблагодарила за нашу борьбу за свободу и выразила поддержку.

Сейчас также смотрят

— Я хочу передать послание любви и поддержки всем украинцам в этот ужасный период их истории.

Когда нацию просто разрывают в клочья, когда миллионы людей вынуждены бежать в другие страны и становиться беженцами. Когда воины смело бьются против всего этого, — сказала актриса.

Читать по теме Прижал украинский флаг к сердцу. Imagine Dragons поддержали Украину Лидер группы Imagine Dragons поднял украинский флаг во время выступления в Праге.

— Я хочу сказать: мы видим вас, мы молимся за вас и любим вас. Мы благодарны вам за то, что вы боретесь за свою свободу, — сказала Йовович в видео.

Многие звезды поддерживают украинских переселенцев и детей, пострадавших от войны. Американская певица и активистка Алиша Киз и ее фонд Keep a Child Alive помогают украинским детям. Ранее мы больше рассказывали о ее помощи.

Хотим сообщить тебе, что Вікна завели свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!