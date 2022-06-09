Шоу-биз

Мы благодарны за то, что вы боретесь за свою свободу. Милла Йовович записала послание любви ко всем украинцам

Богдана Макалюк, редактор сайта 09 июня 2022, 18:00
Мілла Йовович підтримала Україну
Фото: Instagram

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