Бог на войне есть! Ксения Мишина поделилась историей своего друга военного

Тебе приходилось задумываться над вопросом, если Бог существует, зачем вся эта война? Возможно, где-то появлялись такие мысли на подсознании, но вряд ли кто-то мог дать точный ответ.

В свою очередь вступают в диалог с людьми жизненные ситуации. Одной из таких историй поделилась и Ксения Мишина. Актриса рассказывает, что у нее еще со студенческих лет есть очень хороший друг.

Она знает его жену и старшего ребенка, а вот с младшеньким еще придется познакомиться, когда малыш решит увидеть этот мир своими глазами. Однако сейчас не об этом.

Сейчас также смотрят

Своего друга Виктора Ксения всегда считала творческой личностью и далеким от военного дела человеком.

Но так только казалось…

Он всегда производил впечатление харизматичного и артистического парня, но когда пришла полномасштабная война, решился пойти в ВСУ.

Несколько раз у него это не получалось, но мужчина шел к своей цели — и теперь он в одной из самых горячих точек, откуда рассказывает откровенно, без всяких украшений, об ужасах войны.

Однако запомнилась одна особая история от Виктора, которая вселяет надежду и ежедневно добавляет силы продолжать делать свое дело.

История друга Ксении Мишиной

– Штаб. Лисичанск. Кухня. На столе много общих чашек, из которых мы пьем. Я начинаю заваривать чай и вдруг понимаю – мне нужна моя чашечка, которая в моем рюкзаке. Выхожу из кухни, прохожу коридор, шагаю в дверь, и в комнату меня заносит уже взрывная волна. В кухню прилетела ракета, чудом не взорвавшаяся, а рассыпавшаяся, сохранив наши жизни.

Одно точно знаю, Бог на войне есть!

И это только одна из множества других историй. Так, например, еще в Северодонецке оккупанты взорвали химический завод, чтобы отравить украинских военных и мирное население. Однако после этого внезапно ветер изменил свое направление и начал веять в сторону россиян.

Единственное, о чем после этого разговора попросил Виктор:

Молитесь о нас – это то, что нам очень нужно.

Напомним, ранее американская актриса украинского происхождения Милла Йовович записала послание любви ко всем украинцам, в котором она поблагодарила за борьбу за нашу свободу и выразила поддержку.

Хотим сообщить тебе, что у Вікон теперь есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!