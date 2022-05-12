Сильна, патріотична та безкомпромісна любов — Ксенія Мішина зізналась у почуттях до України

На жаль, люди починають цінувати те, що мали, коли втрачають це. У війні мільйони українців були змушені покинути свої домівки. Вони досі не знають, коли зможуть повернутись додому та чи буде взагалі куди повертатись.

Разом з цим війна розкрила у кожного в серці сильне патріотичне відчуття, можливо, раніше комусь невідоме. Українська акторка Ксенія Мішина зізналась у своїй любові до рідної країни.

Зізнаюся. Уперше таку сильну, патріотичну та безкомпромісну любов до своєї країни мені подарувала чи, скоріше, розкрила в мені війна, — написала дівчина у своєму Instagram.

Мішина розповіла, що виїхала в Європу за запланованим за півроку до війни контрактом, проте не уявляла собі, що перетнути кордон буде так морально важко.

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Любов і прихильність до своєї землі — ці почуття не сплутаєш ні з чим. Особливий коктейль. Дорогою я плакала. Я практично вила. Платон усе питав чому, а я просто плакала від того, що розпирає почуття болю і любові одночасно, — згадала акторка.

Вона висловила сподівання, що тепер істинний патріотизм народився в душі кожного українця. Жінка із сином Платоном мріють повернутись до своєї квартири й “довго-довго сидіти вдома”. Адже ніде у світі немає такого місця, як рідний дім.

Я мрію про те, як знову запалюватиму свічки та з величезною любов’ю прибиратиму кожен куточок свого житла. Це більше ніколи не здаватиметься мені рутиною. Тепер все буде інакше! — пообіцяла собі Мішина.

Брат моделі Крісті Пономар загинув на війні з росіянами. Юна українка, яка вже співпрацює з найбільшими брендами світу, поділилась у мережах подробицями трагедії.