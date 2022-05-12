Сильная, патриотическая и бескомпромиссная любовь — Ксения Мишина призналась в чувствах к Украине

К сожалению, люди начинают ценить то, что имели, когда это теряют. На войне миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Они до сих пор не знают, когда смогут вернуться домой и будет ли вообще куда возвращаться.

Вместе с тем война раскрыла у каждого в сердце сильное патриотическое ощущение, возможно, раньше кому-то неизвестное. Украинская актриса Ксения Мишина призналась в своей любви к родной стране.

Признаюсь. Впервые такую ​​сильную, патриотическую и бескомпромиссную любовь к своей стране мне подарила или, скорее, раскрыла во мне война, — написала девушка в своем Instagram.

Мишина рассказала, что уехала в Европу по запланированному за полгода до войны контракту, однако не представляла себе, что пересечь границу будет так морально тяжело.⠀

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Любовь и приверженность своей земле — эти чувства не спутаешь ни с чем. Особый коктейль. По дороге я плакала. Я практически выла. Платон все спрашивал почему, а я просто плакала от того, что распирает чувство боли и любви одновременно, — вспомнила актриса.

Она выразила надежду, что теперь истинный патриотизм родился в душе каждого украинца. Женщина с сыном Платоном мечтают вернуться в свою квартиру и “долго-долго сидеть дома”. Потому что нигде в мире нет такого места, как родной дом.

Я мечтаю о том, как снова буду зажигать свечи и с огромной любовью буду убирать каждый уголок своего жилья. Это никогда не будет казаться мне рутиной. Теперь все будет по-другому! — пообещала себе Мишина.

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