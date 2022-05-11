Герои не умирают — брат украинской модели Кристи Пономар погиб на фронте

Брат украинской модели Кристи Пономар, которая сотрудничает с крупнейшими брендами мира, погиб на войне, сражаясь с российскими оккупантами. Об этом написала девушка в своем Instagram.

Ты мой герой!! Мой брат!!! Герои не умирают… — она выложила пост с фотографиями погибшего.







В своем TikTok модель рассказала, что у ее брата остался трехлетний сын. Она также сообщила, что едет в Украину на похороны воина.

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История Кристи Пономар

Как сообщает издание Vogue.ua, Кристи выросла в обычной украинской семье. Когда девушке было 15, ее заметила на улице директор нынешнего материнского агентства Intermodels. Все будто бы в кино.

Тем не менее, юная модель сначала поступила в киевский университет Бориса Гринченка, но уже через год ушла оттуда — ее пригласили на работу.

Теперь же в списке брендов, с которыми работает Кристи, красуются модные гиганты Givenchy, Lanvin, Valentino, Raf Simons, Acne Studios, Saint Laurent, Prada и т.д.

С начала полномасштабной войны России против Украины модель активно освещает события в своих соцсетях и поддерживает свою страну. В Instagram девушка показала свою семью в бомбоубежище.

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