Шоу-биз

Герои не умирают — брат украинской модели Кристи Пономар погиб на фронте

Елена Яковлева, редактор сайта 11 мая 2022, 20:01
Брат моделі Крісті Пономар загинув на війні з росіянами
Фото: Instagram

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