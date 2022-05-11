Герої не вмирають — брат української моделі Крісті Пономар загинув на фронті

Брат української моделі Крісті Пономар, яка співпрацює з найбільшими брендами світу, загинув на війні, борючись з російськими окупантами. Про це написала дівчина у своєму Instagram.

Ти мій герой!! Мій брат!!! Герої не вмирають… — вона виклала пост з фотографіями загиблого.







У своєму TikTok модель розповіла, що в її брата залишився трирічний син. Вона також повідомила, що їде в Україну на похорони воїна.

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Історія Крісті Пономар

Як повідомляє видання Vogue.ua, Крісті виросла у звичайній українській родині. Коли дівчині було 15, її помітила на вулиці директорка нинішньої материнської агенції Intermodels. Усе ніби в кіно.

Проте все ж юна модель спочатку вступила до київського університету Бориса Грінченка, але вже за рік пішла звідти — її запросили на роботу.

Тепер же в переліку брендів, з якими працює Крісті, красуються модні гіганти Givenchy, Lanvin, Valentino, Raf Simons, Acne Studios, Saint Laurent, Prada тощо.

З початку повномасштабної війни Росії проти України модель активно висвітлює події у своїх соцмережах та висловлює підтримку своїй країні. В Instagram дівчина показала свою родину в бомбосховищі.

Колись ми мріяли сягнути голлівудських висот, а тепер американські зірки тяжіють до України. Американський актор, режисер та сценарист Лієв Шрайбер розповів про ніч у львівському бомбосховищі. Адже він не лише висловлює підтримку нашій країні та займається благодійністю, а наважився завітати до змученої війною держави.