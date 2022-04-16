Мій дім став чудовиськом: Ксенія Мішина про російські кораблі в Криму

Українська акторка та перша холостячка країни Ксенія Мішина, чиє життя було тісно пов’язане з Кримом, заявила, що назавжди втратила свій дім. Про це вона написала у власному Instagram.

У дописі Мішина згадує дитинство, як вона гуляла поряд із кораблями у Севастополі й здавалося, немає місця безпечнішого та більш затишного. Тоді, зізнається акторка, здавалося, що війна неможлива.

Але зараз все змінилося і Ксенії Мішиній довелося назавжди попрощатися з теплими спогадами свого мирного дитинства.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Зараз мені не здається. Мій дім точно став чудовиськом, яке намагається пожерти власне дитя.

Дитячі спогади розчинилися й акторка побачила, як машини-вбивці націлилися на українські міста.

— Я відчуваю все це, як кровожерливу систему, як навіжену тварину, що стогне і розриває на криваві шматки все, що трапляється їй під лапу. І неважливо, навіть якщо це її дитинча, – пише акторка у дописі.

У мене більше немає того дому. Його забрали, і я давно відгорювала цю втрату.

Нагадаємо, окупований Росією Крим став плацдармом для наступу російських військових на Україну. Півострів тривалий час поповнювали російською зброєю та боєприпасами. Крім того, активно використовується й акваторія Чорного моря — звідти вилітають ракети по мирних українських містах.

А ми радимо почитати також історію кримчанина, який вже вдруге боронить Україну від загарбницьких дій Росії.