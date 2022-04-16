Мій дім став чудовиськом: Ксенія Мішина про російські кораблі в Криму

Українська акторка та перша холостячка країни Ксенія Мішина, чиє життя було тісно пов’язане з Кримом, заявила, що назавжди втратила свій дім. Про це вона написала у власному Instagram.
У дописі Мішина згадує дитинство, як вона гуляла поряд із кораблями у Севастополі й здавалося, немає місця безпечнішого та більш затишного. Тоді, зізнається акторка, здавалося, що війна неможлива.
Але зараз все змінилося і Ксенії Мішиній довелося назавжди попрощатися з теплими спогадами свого мирного дитинства.
Зараз мені не здається. Мій дім точно став чудовиськом, яке намагається пожерти власне дитя.
Зараз мені не здається. Мій дім точно став чудовиськом, яке намагається пожерти власне дитя.
Дитячі спогади розчинилися й акторка побачила, як машини-вбивці націлилися на українські міста.
— Я відчуваю все це, як кровожерливу систему, як навіжену тварину, що стогне і розриває на криваві шматки все, що трапляється їй під лапу. І неважливо, навіть якщо це її дитинча, – пише акторка у дописі.
У мене більше немає того дому. Його забрали, і я давно відгорювала цю втрату.
У мене більше немає того дому. Його забрали, і я давно відгорювала цю втрату.
Нагадаємо, окупований Росією Крим став плацдармом для наступу російських військових на Україну. Півострів тривалий час поповнювали російською зброєю та боєприпасами. Крім того, активно використовується й акваторія Чорного моря — звідти вилітають ракети по мирних українських містах.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)
Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)
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