Мой дом стал чудовищем: Ксения Мишина о российских кораблях в Крыму

Украинская актриса и первая холостячка страны Ксения Мишина, чья жизнь была тесно связана с Крымом, заявила, что навсегда потеряла свой дом. Об этом она написала в своем Instagram.

В сообщении Мишина вспоминает детство, как она гуляла рядом с кораблями в Севастополе и казалось, нет места более безопасного и более уютного. Тогда, признается актриса, казалось, что война невозможна, “мы уже победили”.

Но сейчас все изменилось, и Ксении Мишиной пришлось навсегда проститься с теплыми воспоминаниями своего мирного детства.

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Сейчас мне не кажется. Мой дом точно стал чудовищем, которое пытается сожрать свое дитя.

Детские воспоминания растворились и актриса увидела, как машины-убийцы нацелились на украинские города.

— Я ощущаю все это, всю эту кровожадную систему, как обезумевшее животное, которое стонет и разрывает на кровавые куски все, что попадается ему под лапу. И неважно, даже если это его детеныш, – пишет актриса в посте.

У меня больше нет того дома. Его забрали, и я давно отгоревала эту потерю.

Напомним, оккупированный Россией Крым стал плацдармом для наступления российских войск на Украину. Полуостров долго снабжали российским оружием и боеприпасами. Кроме того, враг активно использует акваторию Черного моря – оттуда вылетают ракеты по мирным украинским городам.

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