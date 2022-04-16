Шоу-биз

Мой дом стал чудовищем: Ксения Мишина о российских кораблях в Крыму

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 16 апреля 2022, 15:00
Ксенія Мішина

Больше новостей
Привітання з Пасхою в картинках
Поздравляем со светлым праздником Пасхи! Приветствия с Пасхой в картинках
Харків знову обстріляли
Снова по мирным: новый удар российских оккупантов по Харькову
Зеленський про втрати серед українських військових
Пленные, раненые и потерянные навсегда герои — Зеленский озвучил потери украинских военных
Тимчасовий захист українців у ЄС - що потрібно знати
Процедура максимально упрощена! Как украинцам получить временную защиту в Европе
Смотреть больше

Материалы по теме

Харків знову обстріляли
Снова по мирным: новый удар российских оккупантов по Харькову
Зеленський про втрати серед українських військових
Пленные, раненые и потерянные навсегда герои — Зеленский озвучил потери украинских военных
Тимчасовий захист українців у ЄС - що потрібно знати
Процедура максимально упрощена! Как украинцам получить временную защиту в Европе
Електроенергія
Возрастут ли тарифы на электроэнергию в ближайшие полгода — отвечает президент

Видео
0:00:42
Харків знову обстріляли

Снова по мирным: новый удар российских оккупантов по Харькову
Зеленський про втрати серед українських військових
Пленные, раненые и потерянные навсегда герои — Зеленский озвучил потери украинских военных
Дерусифікація українських міст
Мы все разбежимся по дерусифицированным городам: украинцы начали избавляться от русских названий
0:03:32
Волонтерство у Дніпрі - пекарня готує випічку для поранених українських військових
Хлеб и вкусняшки для раненых бойцов: как пекарня в Днепре помогает ВСУ
0:07:07
Пожежа на Миколаївщині
Взрывы в Киеве, Львове, Николаеве — новые ракетные удары по городам Украины
0:03:19
Історії людей з Маріуполя: 17-річна дівчина тікала із сім'єю з окупації
Я не чувствую себя 17-летней, нас убили морально! История семьи, бежавшей из Мариуполя
0:04:26
Ірена Карпа про слва Макрона "братні народи"
Было больно слышать о “братских народах”. Писательница Ирэна Карпа о словах президента Франции
0:02:26
посівна на Одещині
Разрушают планы врага! Как Одесская область работает, несмотря на обстрелы, чтобы обеспечить Украину продуктами
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 16 квітня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 16 апреля
0:05:26
Як небайдужі європейці допомагають домашнім улюбленцям вимушених переселенців з України
Тихие жертвы войны: как небезразличные европейцы помогают домашним любимцам украинцев и упрощают правила
Больше видео
Тимчасовий захист українців у ЄС - що потрібно знати
Читать дальше
Процедура максимально упрощена! Как украинцам получить временную защиту в Европе

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь