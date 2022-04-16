Мой дом стал чудовищем: Ксения Мишина о российских кораблях в Крыму

Украинская актриса и первая холостячка страны Ксения Мишина, чья жизнь была тесно связана с Крымом, заявила, что навсегда потеряла свой дом. Об этом она написала в своем Instagram.
В сообщении Мишина вспоминает детство, как она гуляла рядом с кораблями в Севастополе и казалось, нет места более безопасного и более уютного. Тогда, признается актриса, казалось, что война невозможна, “мы уже победили”.
Но сейчас все изменилось, и Ксении Мишиной пришлось навсегда проститься с теплыми воспоминаниями своего мирного детства.
Сейчас мне не кажется. Мой дом точно стал чудовищем, которое пытается сожрать свое дитя.
Сейчас мне не кажется. Мой дом точно стал чудовищем, которое пытается сожрать свое дитя.
Детские воспоминания растворились и актриса увидела, как машины-убийцы нацелились на украинские города.
— Я ощущаю все это, всю эту кровожадную систему, как обезумевшее животное, которое стонет и разрывает на кровавые куски все, что попадается ему под лапу. И неважно, даже если это его детеныш, – пишет актриса в посте.
У меня больше нет того дома. Его забрали, и я давно отгоревала эту потерю.
У меня больше нет того дома. Его забрали, и я давно отгоревала эту потерю.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)
Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)
Напомним, оккупированный Россией Крым стал плацдармом для наступления российских войск на Украину. Полуостров долго снабжали российским оружием и боеприпасами. Кроме того, враг активно использует акваторию Черного моря – оттуда вылетают ракеты по мирным украинским городам.
А мы советуем почитать также историю крымчанина, который во второй раз защищает Украину от захватнических действий России.