Терпіти не можна піти: Ксенія Мішина пояснює, де межа між компромісом і страхом самотності

Скільки б не було стосунків і років, витрачених на них, все одно часом ми натрапляємо на схожу ситуацію. Нам так хочеться вірити у світле кохання та його чудодійну силу, що здається: ще трохи й він зміниться, варто лише потерпіти.
І так, чи то побоюючись залишитись наодинці, чи то зберігаючи мрію про “і жили вони довго та щасливо”, жінки збирають усі свої сили й терплять: зневажливе ставлення, фінансову залежність, відсутність емоційної близькості та поваги з боку партнера.
Такі не тільки терплять, а й впевнені, що повинні бути хорошими, поступливими, зручними, — пише Ксенія Мішина на своїй сторінці в Instagram.
Такі не тільки терплять, а й впевнені, що повинні бути хорошими, поступливими, зручними, — пише Ксенія Мішина на своїй сторінці в Instagram.
Акторка стверджує: найчастіше трапляється так, що суспільство нав’язує жінкам ідею, ніби вони не можуть мати власної думки та бажати чогось, оскільки одразу чують на свою адресу фрази: “Перехочеш”, “меркантильна”, “мужик у спідниці”.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)
Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)
Одні дійсно вірять у намальовану уявою диванних експертів безвихідь, тому забувають про особисті потреби й беруть на себе всі нав’язані суспільством обов’язки. Інші ж справді переконані, що хороша жінка — це та, в якої обов’язково є “мужик”, будь-який.
Страх залишитися однією настільки паралізує, що там просто відключається все, навіть критичне мислення.
Страх залишитися однією настільки паралізує, що там просто відключається все, навіть критичне мислення.
Жінка починає бачити все вже у викривленому світлі своєї фобії, а компромісом виправдовує навіть найжахливіші ситуації. Їй здається, що вибору у неї просто не може бути. Існує лише одна можливість — виживати, погоджуючись на будь-які умови.
Ксенія Мішина впевнена, що компроміс має з’являтись лише із кохання, а не зі страху втратити людину поряд. Готовність зрозуміти, що для партнера дійсно важливо, і погодитись із чистим серцем — перший крок до здорових стосунків.
У компромісі немає тих, хто програв, а є рішення, яке в результаті призводить до щасливого результату для двох.
У компромісі немає тих, хто програв, а є рішення, яке в результаті призводить до щасливого результату для двох.
Все інше можна вважати лише маніпуляціями, яким жінки часто просто не в змозі протистояти.
Проте варто пам’ятати, що як тільки ви наважитесь жити не так, як усі, з’явиться купа незадоволених і обурених. Деякі люди просто не можуть терпіти, коли комусь вдається розв’язати ту проблему, яка їм була не під силу. Тому часто вони обирають найпростіший шлях — знецінення чужих досягнень.
Такі люди применшують чужі успіхи зазвичай тихо і підступно у коментарях на сторінках у соцмережах. Кидають звинувачення та образи, тихо ховаючись за екраном.
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