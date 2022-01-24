Терпіти не можна піти: Ксенія Мішина пояснює, де межа між компромісом і страхом самотності

Скільки б не було стосунків і років, витрачених на них, все одно часом ми натрапляємо на схожу ситуацію. Нам так хочеться вірити у світле кохання та його чудодійну силу, що здається: ще трохи й він зміниться, варто лише потерпіти.

І так, чи то побоюючись залишитись наодинці, чи то зберігаючи мрію про “і жили вони довго та щасливо”, жінки збирають усі свої сили й терплять: зневажливе ставлення, фінансову залежність, відсутність емоційної близькості та поваги з боку партнера.

Такі не тільки терплять, а й впевнені, що повинні бути хорошими, поступливими, зручними, — пише Ксенія Мішина на своїй сторінці в Instagram.

Акторка стверджує: найчастіше трапляється так, що суспільство нав’язує жінкам ідею, ніби вони не можуть мати власної думки та бажати чогось, оскільки одразу чують на свою адресу фрази: “Перехочеш”, “меркантильна”, “мужик у спідниці”.

Одні дійсно вірять у намальовану уявою диванних експертів безвихідь, тому забувають про особисті потреби й беруть на себе всі нав’язані суспільством обов’язки. Інші ж справді переконані, що хороша жінка — це та, в якої обов’язково є “мужик”, будь-який.

Страх залишитися однією настільки паралізує, що там просто відключається все, навіть критичне мислення.

Жінка починає бачити все вже у викривленому світлі своєї фобії, а компромісом виправдовує навіть найжахливіші ситуації. Їй здається, що вибору у неї просто не може бути. Існує лише одна можливість — виживати, погоджуючись на будь-які умови.

Ксенія Мішина впевнена, що компроміс має з’являтись лише із кохання, а не зі страху втратити людину поряд. Готовність зрозуміти, що для партнера дійсно важливо, і погодитись із чистим серцем — перший крок до здорових стосунків.

У компромісі немає тих, хто програв, а є рішення, яке в результаті призводить до щасливого результату для двох.

Все інше можна вважати лише маніпуляціями, яким жінки часто просто не в змозі протистояти.

Проте варто пам’ятати, що як тільки ви наважитесь жити не так, як усі, з’явиться купа незадоволених і обурених. Деякі люди просто не можуть терпіти, коли комусь вдається розв’язати ту проблему, яка їм була не під силу. Тому часто вони обирають найпростіший шлях — знецінення чужих досягнень.

Такі люди применшують чужі успіхи зазвичай тихо і підступно у коментарях на сторінках у соцмережах. Кидають звинувачення та образи, тихо ховаючись за екраном.

Якщо ти часто помічаєш таке за кимось і не знаєш як впоратись із неприємними коментарями, читай історію plus-size моделі Євгенії Ярошенко-Чумакової, якій вдалось досягти значних перемог, попри хейт.