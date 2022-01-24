Шоу-біз

Терпіти не можна піти: Ксенія Мішина пояснює, де межа між компромісом і страхом самотності

Даніела Долотова, редакторка сайту 24 Січня 2022, 18:00
Терпіти не можна піти: Ксенія Мішина пояснює, де межа між компромісом і страхом самотності

Більше новин
Лисиці у Берліні
Унікальні мешканці мегаполіса: як Берлін окупували тисячі лисиць
Вікна-новини
Вікна-новини. Випуск від 24.01.2022 (17:30)
антикарантинні протести
Криваві сутички з поліцією: як пройшов марш пандемії у Європі
Як розвантажити гардероб
Час влаштовувати розхламлення: п’ять кроків, які змусять гардероб працювати на вас
Дивитись більше

Матеріали по темі

Ксенія Мішина про любов до свого тіла
Медитації та фото в купальнику сумісні — Ксенія Мішина про любов до себе
Ксения Мишина
Ксенія Мішина зізналася, наскільки зріс її гонорар після участі в Холостячці

Відео
0:02:09
Лисиці у Берліні

Унікальні мешканці мегаполіса: як Берлін окупували тисячі лисиць
0:35:00
Вікна-новини
Вікна-новини. Випуск від 24.01.2022 (17:30)
0:03:53
антикарантинні протести
Криваві сутички з поліцією: як пройшов марш пандемії у Європі
0:00:44
Громадяни США
Дипломати США покидають територію України? Причини та реакція України
0:20:00
Вікна-новини випуск від 24.01.2022 о 14:30
Вікна-новини. Випуск від 24.01.2022 (14:30)
0:00:36
тисяча за вакцинацію
Українці, старші за 60, можуть витратити тисячу за вакцинацію на ліки: усі подробиці
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Випуск від 24.01.2022 (11:30)
0:04:32
Недоведенне батьківство
Довести батьківство, щоб забрати дитину з інтернату: історія чоловіка з Київщини
0:02:34
Навколо світу
Крила свободи: як 19-річна бельгійка самотужки облетіла увесь світ
0:03:32
Скандал у школі на Вінниччині
Як вчитель на Вінниччині знущається зі школярів
Більше відео
Як розвантажити гардероб
Читати далі
Час влаштовувати розхламлення: п’ять кроків, які змусять гардероб працювати на вас

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь