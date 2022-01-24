Терпеть нельзя уйти: Ксения Мишина объясняет, где граница между компромиссом и страхом одиночества

Сколько бы ни было отношений и лет, потраченных на них, все равно иногда мы попадаем в похожую ситуацию. Нам так хочется верить в светлую любовь и ее чудодейственную силу, когда кажется: еще немного и он изменится, стоит только потерпеть.

И так, то ли опасаясь остаться в одиночестве, то ли сохраняя мечту об “и жили они долго и счастливо”, женщины собирают все свои силы и терпят: неуважительное отношение, финансовую зависимость, отсутствие эмоциональной близости и уважения со стороны партнера.

Такие не только терпят, но и уверены, что должны быть хорошими, покладистыми, удобными, — пишет Ксения Мишина на своей странице в Instagram.

Актриса утверждает: чаще всего случается так, что общество навязывает женщинам идею, будто они не могут иметь своего мнения и желать чего-либо, поскольку сразу слышат в свой адрес фразы: “Перехочешь”, “меркантильная”, “мужик в юбке”.

Одни действительно верят в нарисованную воображением диванных экспертов безысходность, поэтому забывают о своих потребностях и берут на себя все навязанные обществом обязанности. Другие всерьез убеждены, что хорошая женщина — это та, у которой обязательно есть “мужик”, хоть какой-нибудь.

Страх остаться одной так парализует, что там просто отключается все, в том числе и критическое мышление.

Женщина начинает видеть все уже в искривленном свете своей фобии, а компромиссом оправдывает даже самые страшные ситуации. Ей кажется, что выбора у нее просто не может быть. Существует только одна возможность — выживать, соглашаясь на любые условия.

Ксения Мишина уверена, что компромисс должен появляться только из любви, а не из страха потерять человека рядом. Готовность понять, что для партнера действительно важно, и согласиться с чистым сердцем — первый шаг к здоровым отношениям.

В компромиссе нет проигравших, а есть решение, которое в итоге приводит к счастливому результату для двоих.

Все остальное можно считать только манипуляциями, которым женщины часто просто не могут противостоять.

Однако стоит помнить, что как только вы решитесь жить не так, как все, появится куча недовольных и возмущенных. Некоторые люди просто не могут терпеть, когда кому-то удается решить проблему, непосильную им самим. Поэтому часто они выбирают самый простой путь — обесценивание чужих достижений.

Такие люди преуменьшают чужие успехи обычно тихо и коварно в комментариях на страницах в соцсетях. Бросают обвинения и оскорбления, тихо прячась за экраном.

Если ты часто замечаешь такое за кем-то и не знаешь, как справиться с неприятными комментариями, читай историю plus-size модели Евгении Ярошенко-Чумаковой, которой удалось добиться значительных побед, несмотря на хейт.