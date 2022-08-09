От нас зависит, какими будут следующие поколения: Ксения Мишина о будущем украинцев

Как хотелось бы хотя бы на секунду заглянуть в будущее и увидеть, какими будут украинцы после победы. Таким желанием поделилась Ксения Мишина и своими мыслями, как нас уже успела изменить война.

Война изменила нас навсегда, и мы просто обязаны искать силы направить эти изменения в положительное русло.

Украинская актриса пишет, что, как бы ни хотелось порой ругаться и проявлять всю свою ненависть к врагу, нужно собирать волю в кулак, продолжать работать на победу и делать невозможное возможным.

И ей невероятно приятно видеть тектонические сдвиги в чувствах любви украинцев к своей стране и замечать, как весь мир восхищается нашей нацией.

Теперь весь мир равняется на нас в смелости и стойкости. И выходит, что вырисовываются важные национальные черты.

Однако все же Ксения Мишина задает как собе, так и нам, читателям, вопрос, как будут выглядеть украинцы в новейшей истории Украины.

Мы боремся со стереотипами, вписываем новые ценности в ДНК нации, приобретаем новые привычки благотворительности и конвертируем ярость в полезную для страны деятельность.

Видеть, как украинцы гордятся тем, что они украинцы в любой точке мира — отдельное наслаждение.

Однако вопрос, сможем ли это сохранить в себе и в памяти наших потомков? Сохранится ли ценность воли и подвига Азова? Ксения Мишина не только задает себе вопрос, но и дает совет, как справиться с этим.

Гадать не особо эффективно, ведь на самом деле это от нас зависит какими мы будем и последующие поколения.

Актриса отмечает, что только от нас, наших мотивов и решений, действий и мыслей зависит будущее наших потомков.

Все карты у нас на руках, сегодня мы действительно пишем будущее своей страны, давайте делать это с полной вовлеченностью и ответственностью.

Также в украинскую нацию и ее позитивную трансформацию верят и мировые звезды. Читай, как Джессика Честейн приехала в Киев и посетила детскую больницу Охматдет в столице.

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