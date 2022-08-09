Від нас залежить, якими будуть наступні покоління: Ксенія Мішина про майбутнє українців

Як би хотілось хоча б на секунду зазирнути у майбутнє та побачити, якими будуть українці після перемоги. Таким бажанням поділилась Ксенія Мішина та своїми думками, як саме нас вже змінила війна.

Війна змінила нас назавжди й ми просто зобов’язані шукати сили направити ці зміни в позитивне русло.

Українська акторка пише, що, як би не хотілось часом лаятись та проявляти всю свою ненависть до ворога, потрібно збирати волю в кулак, продовжувати працювати на перемогу та робити неможливе можливим.

І їй неймовірно приємно бачити тектонічні зрушення у почуттях любові українців до своєї країни та помічати, як увесь світ захоплюється нашою нацією.

Тепер увесь світ рівняється на нас у сміливості та стійкості. Та виходить, що вимальовуються важливі національні риси.

Однак все ж таки Ксенія Мішина ставить як перед собою, так і перед нами, читачами, питання, як виглядають українці в найновішій історії України.

Ми боремось зі стереотипами, вписуємо нові цінності у ДНК нації, набуваємо нових звичок благодійності та конвертуємо лють у корисну для країни діяльність.

Бачити, як українці пишаються тим, що вони українці у будь-якій точці світу — окрема насолода.

Проте питання, чи зможемо це зберегти у собі та у пам’яті наших нащадків? Чи збережеться цінність волі та подвигу Азова? Ксенія Мішина не лише ставить перед собою питання, але й дає пораду, як впоратись з ними.

Гадати не найефективніше, адже насправді це від нас залежить, якими ми будемо та наступні покоління.

Акторка наголошує, що лише від нас, наших мотивів та рішень, дій та думок, залежить майбутнє наших нащадків.

Всі карти у нас на руках, сьогодні ми дійсно пишемо майбутнє своєї країни, давайте робити це з повною залученістю та відповідальністю.

Так само в українську націю та її позитивну трансформацію вірять і світові зірки. Читай, як Джессіка Честейн приїхала до Києва та відвідала дитячу лікарню Охматдит у столиці.

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