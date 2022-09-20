Таблетка от депрессии и тревоги: Ксения Мишина рассказала о медитации в своей жизни

Во время войны многие из нас забросили привычную довоенную рутину в глубокий ящик. Может казаться, что сейчас нет времени и разговоры с собой и своим телом уже не нужны. Но на самом деле сейчас самое время для зарядки, спорта, йоги или медитации. Так считает и украинская актриса Ксения Мишина.

В своем Instagram звезда рассказала о пользе медитации и как давно она появилась в ее жизни.

— Это произошло со мной три года назад… Абсолютно уставшая и забитая в темный угол, я послала запрос во вселенную — найти решение и объяснение моего психоэмоционального состояния. И тогда в моей жизни появились медитации, — пишет Ксения в посте.

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Придя к регулярной практике, я получила мощный импульс к развитию и масштабированию личности. Уделила много часов на изучение этого пути на собственном опыте и не перестаю транслировать успехи, которые медитация внесла в мою жизнь.

К сожалению, в современном мире само понятие “медитация” оцеплено многими клише, которые начинают пугать и препятствовать практике.

Для самой же Мишиной медитация — это большой шаг навстречу себе и принятию всего происходящего вокруг.

— Я называю это самой действенной природной таблеткой от тревоги и депрессии.

Актриса отмечает: для осознанного и взрослого человека трудности становятся не преградой, а уроком, опытом в будущем. О необходимости такой практики именно сейчас Ксения Мишина убеждает и своих поклонников: во время переоценки ценностей и стремительной смены всего мира легче всего отказаться от старых привычек и начать новую жизнь.

И в этом вопросе медитация — отличный помощник.

Как начать медитацию: советы Ксении Мишиной

Для начала, считает актриса, достаточно около 20 минут практики в день, чтобы научиться фокусировать внимание на конкретных целях. Медитация также поможет выйти из состояния тупика и избавиться от внутренней пустоты, которая мучает сейчас многих из нас.

Начать этот путь достаточно просто: в любом возрасте, в любой точке мира, в любую минуту ты можешь принять решение и изменить всю свою жизнь.

Ксения анонсировала, что в скором времени она расскажет подробнее о видах медитаций. А вот как правильно входить в состояние медитирования, мы уже рассказывали — можешь узнать из нашего материала.

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