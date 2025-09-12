Ambition People: художественный перформанс на Ukrainian Fashion Week — ФОТО

На подиуме — платья, костюмы и изысканные силуэты, все, что мы привыкли видеть на модных показах и подиумах. Но в коллекции бренда Julia Cross Ambition People за модными линиями скрывается еще одна важная идея: эту одежду можно адаптировать для людей с ампутациями.

Фэшн сейчас приобретает другие аспекты, это мода, которая откликается на наши реалии. В стране, где людей с ампутациями, к сожалению, не становится меньше, одежда с такими решениями — необходимость.

Именно с этого показа в Мистецькому арсеналі стартовал Ukrainian Fashion Week. Показываем самое интересное из коллекции амбициозных людей.

На Ukrainian Fashion Week представили адаптивную одежду

Первым на подиум вышел народный артист Владимир Горянский — его мистический перформанс открыл шоу и задал тон всему вечеру.

Авторы бренда Julia Cross Елена Филь и Юлия Перекрестова подчеркивают: создание адаптивной одежды — это результат длительной работы с ветеранами и людьми, которые имеют ампутации.

Мы много общались с людьми, которые пользуются протезами, слушали истории об их трудностях, — объясняют дизайнеры.

— Оказалось, что базовые вещи, которые кажутся простыми, для них создают огромный дискомфорт. Одежда не приспособлена, она не учитывает потребности. Мы поставили себе задачу сделать так, чтобы наши вещи были удобными в повседневной жизни.

Далее подиум превратился в настоящую галерею образов: актер Дмитрий Рыбалевский вместе с женой представили импровизацию, вдохновленную картиной Ленты художницы Анны Криволап.

Дмитрий устал, но доволен. Говорит, что это новый и очень ценный опыт.

— Впереди ведь большая премьера сериала Митець на ICTV2. Это Мистецький арсенал, здесь собрались художники. Для меня это новый шаг в моей жизни.

Особый акцент в коллекции сделан на адаптивной одежде. Благодаря специальным решениям вещи можно легко приспосабливать: открыть доступ к протезу или превратить брюки в шорты. Это ответ на реальную потребность тысяч украинцев с ампутациями.

Всего в показе приняли участие около полусотни моделей: ветераны, деятели культуры, дизайнеры и известные телеведущие. Среди них — Юлия Зорий и Александр Швачка, ведущие программы Ранок у великому місті на ICTV2.

Александр Швачка лично показал главные особенности одежды из этой коллекции.

— Во-первых, у тебя есть доступ к протезу. А во-вторых, ты можешь просто сделать из брюк шорты.

В Украине сегодня очень велика потребность в адаптивной одежде, одежде с функцией. И поэтому призываю тех, кто еще не присоединился, присоединиться к этой инициативе!

Авторы коллекции рассказали, что уже имеют наработки для серийного производства такой одежды:

— Мы готовы масштабировать линейку. Есть размерная сетка, есть решения, которые можно унифицировать, чтобы их могли носить все. Это не только индивидуальный пошив, но и путь к массовому рынку.

Адаптивную одежду показывали и во Львове. Там на подиум вышли пациенты и амбассадоры Центра Unbroken.

