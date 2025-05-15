Звичайна змійка на одязі стала тригером — як поранення бійців змінило показ мод у Львові

Інклюзивний показ мод відбувся у Львові. Разом з професійними моделями на подіум вийшли пацієнти та амбасадори Центру UNBROKEN — це захисники та цивільні, які дістали тяжкі поранення та нині проходять складний шлях протезування і реабілітації. Вони дефілювали в адаптивному одязі, доводячи, що стильне вбрання доступне для всіх.Кожен елемент гардероба є адаптивним, людина може з легкістю мати доступ до куксотримача, протеза тощо. А моделі нарешті побачили та відчули, що їхній одяг може бути стильним та красивим. Дизайнери, які працювали над проектом, мали одне завдання: зробити одяг максимально зручним та комфортним. Тому й ввели інноваційні застібки, адаптивні фасони та функціональність. Читати на тему Чайник на “гойдалці”, вигнуті ложки та кіберштани: ми зібрали список речей, які полегшать побут людини з інвалідністю Шукай у матеріалі варіанти адаптивного одягу, інклюзивного посуду та інших хитрощів, що знадобляться у побуті. Нині перед всіма початківцями та “акулами” подібного бізнесу стоїть також завдання робити свою продукцію не дискримінаційною, а інклюзивною та доступною для всіх. Дорослим також варто дбати про сприйняття дітей інших. Раніше ми розповідали тобі про проект з Котиком Паскалем, який має протез лапки та вушка: читай подробиці. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Інклюзія, Львів, люди з інвалідністю, Мода, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter