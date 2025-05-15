Звичайна змійка на одязі стала тригером — як поранення бійців змінило показ мод у Львові

Інклюзивний показ мод відбувся у Львові.

Разом з професійними моделями на подіум вийшли пацієнти та амбасадори Центру UNBROKEN — це захисники та цивільні, які дістали тяжкі поранення та нині проходять складний шлях протезування і реабілітації.

Вони дефілювали в адаптивному одязі, доводячи, що стильне вбрання доступне для всіх.

Кожен елемент гардероба є адаптивним, людина може з легкістю мати доступ до куксотримача, протеза тощо.

А моделі нарешті побачили та відчули, що їхній одяг може бути стильним та красивим.

Дизайнери, які працювали над проектом, мали одне завдання: зробити одяг максимально зручним та комфортним. Тому й ввели інноваційні застібки, адаптивні фасони та функціональність.

Нині перед всіма початківцями та “акулами” подібного бізнесу стоїть також завдання робити свою продукцію не дискримінаційною, а інклюзивною та доступною для всіх.

Дорослим також варто дбати про сприйняття дітей інших. Раніше ми розповідали тобі про проект з Котиком Паскалем, який має протез лапки та вушка: читай подробиці.

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