Обычная молния на одежде стала триггером — как ранение бойцов изменило показ мод во Львове

Инклюзивный показ мод прошел во Львове. Вместе с профессиональными моделями на подиум вышли пациенты Центра UNBROKEN — это защитники и гражданские, которые получили тяжелые ранения и проходят сложный путь протезирования и реабилитации. Они дефилировали в адаптивной одежде, доказывая, что стиль доступен для всех.Каждый элемент гардероба адаптивный, человек может с легкостью иметь доступ к куксодержателю, протезу и т.д. А модели наконец-то увидели и почувствовали, что их одежда может быть стильной и красивой. Дизайнеры, работавшие над проектом, имели одну задачу: сделать одежду максимально удобной и комфортной. Потому и ввели инновационные застежки, адаптивные фасоны и функциональность. Читать по теме Чайник на “качелях”, кривые ложки и киберштаны: мы собрали список вещей, которые облегчат быт человека с инвалидностью Ищи в материале варианты адаптивной одежды, инклюзивной посуды и других вещей, которые понадобятся в быту. Сейчас перед всеми начинающими и “акулами” подобного бизнеса стоит задача делать свою продукцию не дискриминационной, а инклюзивной и доступной для всех. Взрослым также следует заботиться о восприятии других детьми. Раньше мы рассказывали тебе о проекте с Котиком Паскалем, у которого протез лапки и ушка: читай подробности.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Инклюзия, Львов, люди с инвалидностью, Мода, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter