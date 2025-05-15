Обычная молния на одежде стала триггером — как ранение бойцов изменило показ мод во Львове

Инклюзивный показ мод прошел во Львове.

Вместе с профессиональными моделями на подиум вышли пациенты Центра UNBROKEN — это защитники и гражданские, которые получили тяжелые ранения и проходят сложный путь протезирования и реабилитации.

Они дефилировали в адаптивной одежде, доказывая, что стиль доступен для всех.

Каждый элемент гардероба адаптивный, человек может с легкостью иметь доступ к куксодержателю, протезу и т.д.

А модели наконец-то увидели и почувствовали, что их одежда может быть стильной и красивой.

Дизайнеры, работавшие над проектом, имели одну задачу: сделать одежду максимально удобной и комфортной. Потому и ввели инновационные застежки, адаптивные фасоны и функциональность.

Сейчас перед всеми начинающими и “акулами” подобного бизнеса стоит задача делать свою продукцию не дискриминационной, а инклюзивной и доступной для всех.

Взрослым также следует заботиться о восприятии других детьми. Раньше мы рассказывали тебе о проекте с Котиком Паскалем, у которого протез лапки и ушка: читай подробности.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.